CUPA LAVER | Federer si Nadal joaca astazi impreuna la dublu! Cei doi au fost antrenori pentru o zi 

Din articol Federer si Nadal, la primele ipostaze ca antrenori de tenis

Iubitorii tenisului romantic vor avea parte de cea mai frumoasa surpriza posibila in aceasta dupa-amiaza, cand in cadrul Cupei Laver Roger Federer si Rafael Nadal vor face din nou pereche pentru un meci de dublu.

Federer si Nadal se vor duela cu americanii Isner si Sock de la ora 13:00. Momentan, Echipa Europei, condusa de cei doi conduce cu 7-5.

Numerele 2 si 3 ATP s-au implicat foarte mult in aceasta competitie, sporindu-i atractivitatea. Federer si Nadal au aparut pentru prima oara in fata camerelor de filmat in ipostaza de antrenori, incurajandu-si coechipierii si oferindu-le indicatii.

Fabio Fognini a fost tenismenul pe care cei doi l-au asistat cu cea mai mare verva, insa fara reusita, italianul pierzand in prima zi in fata americanului Jack Sock.

Federer & Nadal just as confused by Fognini's shot selection as everyone else.@primevideosport #LaverCup pic.twitter.com/V9EopzdjV4 — Matthew Willis (@MattRacquet) September 20, 2019

Mai mult, Federer si Nadal si-au oferit sfaturi tenisistice reciproc, cu scopul de a-si adjudeca victoria in aceasta competitie. Echipa Europei are in prezent 7 puncte si mai are nevoie de 6 pentru a-si asigura victoria generala.