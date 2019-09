Kim Clijsters revine pe teren dupa o lunga pauza! Ce varsta aveau jucatoarele din top 10 cand Kim Clijsters s-a retras ultima data 

Kim Clijsters a luat de curand decizia de a reveni pentru a treia oara in circuitul WTA.

Jucatoarea din Belgia are trei copii, dar a realizat ca este inca apta pentru tenisul profesionist actual in urma cu cateva saptamani, cand a castigat cateva seturi de sparring impotriva Soranei Cirstea.

In momentul ultimei retrageri a lui Kim Clijsters, jucatoarele de azi din top 10 WTA aveau urmatoarele varste si locuri in clasamentul WTA:

Barty: 16 (253)

Pliskova: 20 (111)

Svitolina: 18 (154)

Osaka: 14 (fara pozitie WTA)

Andreescu: 12 (fara pozitie WTA)

Halep: 20 (50)

Kvitova: 22 (5)

Bertens: 20 (66)

Serena: 30 (4)

Bencic: 15 (893)

Kim Clijsters va debuta in a treia perioada a carierei sale de tenismena profesionista la Australian Open in 2020. Clijsters are patru turnee de mare slem in palmares si este una dintre jucatoarele preferate ale Biancai Andreescu.