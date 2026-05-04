România respiră, încă o dată, aerul tare al tenisului de cea mai înaltă calitate. Actualizarea săptămânală a clasamentului WTA a adus două vești extraordinare pentru „sportul alb” din țara noastră.

Pentru prima dată în ultimii opt ani, România are două jucătoare în top 30 WTA. Sorana Cîrstea (36 de ani) a coborât, dar numai o poziție în clasament, ajungând pe locul cu numărul 27, pe când Jaqueline Cristian (27 de ani) a avansat cinci locuri și a atins treapta 28 a ierarhiei mondiale.

În premieră în carieră, Jaqueline Cristian a pătruns între primele treizeci de jucătoare ale lumii. Rezultatul vine după o șaisprezecime de finală disputată pe zgura de la Madrid chiar împotriva primei jucătoare a lumii, Aryna Sabalenka.

Mai departe în clasament, Gabriela Ruse urcă patru locuri în ierarhia WTA și ajunge pe locul 67, conturând un complet de trei sportive în prima sută mondială.