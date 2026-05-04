GALERIE FOTO Dulce Românie: situație perfectă în clasamentul WTA. Jaqueline Cristian jubilează, înainte de Roma

Marcu Czentye
Realitate extraordinară pentru tenisul românesc, după opt ani.

România respiră, încă o dată, aerul tare al tenisului de cea mai înaltă calitate. Actualizarea săptămânală a clasamentului WTA a adus două vești extraordinare pentru „sportul alb” din țara noastră.

Pentru prima dată în ultimii opt ani, România are două jucătoare în top 30 WTA. Sorana Cîrstea (36 de ani) a coborât, dar numai o poziție în clasament, ajungând pe locul cu numărul 27, pe când Jaqueline Cristian (27 de ani) a avansat cinci locuri și a atins treapta 28 a ierarhiei mondiale.

Cîrstea și Cristian fac legea în WTA: avem două românce în top 30 mondial

În premieră în carieră, Jaqueline Cristian a pătruns între primele treizeci de jucătoare ale lumii. Rezultatul vine după o șaisprezecime de finală disputată pe zgura de la Madrid chiar împotriva primei jucătoare a lumii, Aryna Sabalenka.

Mai departe în clasament, Gabriela Ruse urcă patru locuri în ierarhia WTA și ajunge pe locul 67, conturând un complet de trei sportive în prima sută mondială.

Situațiile anterioare în care țara noastră a avut două sportive în top 30 WTA

Țara noastră trăiește, din nou, realitatea plăcută de a avea două jucătoare în top 30 WTA.

Rezultatul aduce aminte de anul 2013, când, în luna august, Sorana Cîrstea ocupa locul 21 WTA, iar Simona Halep, locul 22.

În august 2016, Irina Begu se situa pe locul 22, iar Simona Halep, pe a treia poziție în clasamentul WTA.

Cinci veri mai târziu, în august 2018, Mihaela Buzărnescu se clasa pe poziția 20 în lume, pe când Simona Halep domina clasamentul mondial.

