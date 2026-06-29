Vom juca în grupe cu Belgia, Turcia și Portugalia, pe 30 iunie

FRF a anunțat că, în perioada 30 iunie - 2 iulie 2026, are loc etapa a 3-a din cadrul turneului FIFAe Nations League, dedicat jocului Konami eFootball. Aceasta este ultima rundă, în urma căreia se vor stabili echipele calificate la Campionatul European. România a fost repartizată în grupa D, alături de Turcia, Portugalia, Belgia și Islanda. Ulterior tragerii la sorți, Islanda s-a retras din turneu. Toate meciurile împotriva Islandei vor fi câștigate cu 3-0.

Programul meciurilor este următorul: România - Belgia (30 iunie / 20:00), România - Turcia (30 iunie / 21:00) și Portugalia - România (30 iunie / 21:45), întâlnirile putând fi urmărite de public în direct pe Youtube FRF TV.

Formatul meciurilor din cadrul FIFAe Nations League este următorul: în faza grupelor se va juca un singur meci împotriva fiecărui adversar (best of 1), echipa câștigătoare primește 3 puncte, în timp ce remiza aduce un punct ambelor echipe.

În fazele eliminatorii, meciurile se joacă în dublă manșă. În caz de egalitate la general după cele două partide, echipa calificată mai departe va fi stabilită în urma unui meci decisiv de tipul Golden Goal.

România eFootball are șanse să mergă la Campionatul European

Primele două echipe din fiecare grupă vor avansa în fazele eliminatorii ale turneului, care se vor desfășura pe 1 și 2 iulie. Cele mai bune 7 echipe naționale la capătul celor trei săptămâni de preliminarii se vor califica la Campionatul European. Calificarea poate fi obținută prin două metode: fie prin acumularea a cât mai multe puncte de consistență pe parcursul celor trei săptămâni de calificări (cele mai bune 4 echipe), fie prin obținerea unui loc direct ca una dintre cele mai performante 3 echipe în cea de-a 3-a săptămână.

Mai departe, top 3 echipe din cadrul Campionatului European vor merge la FIFAe World Cup 2026. În prezent, după primele două runde din FIFAe Nations League, România se află pe locul 24 în clasamentul puntelor de consistență (220p). În prima etapă, naționala României a încheiat grupa pe locul 2, apoi a fost învinsă de Israel în șaisprezecimi. Naționala noastră a trecut de grupe și în etapa 2, apoi a fost eliminată de Polonia.

Lotul României pentru etapa 3 din FIFAe Nations League

Naționala României va fi reprezentată de următorii 3 jucători în cadrul etapei 3 din FIFAe Nations League:

Adrian Urmă - multiplu campion național, campion eCoppa Italia 2019/2020, semifinalist eEURO 2020, sfertfinalist eEURO 2021, participant la World Finals Tokyo 2024, locul 3 în eFootball Pro 3vs3.

Alex Gîtman - clasat în TOP 200 mondial în ianuarie 2026, locul 1 de două ori la qualifier-ele pentru România, în 2025 și 2026