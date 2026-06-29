Atacantul român traversează o perioadă complicată la Dinamo Kiev, iar Andrei Nicolescu a confirmat că mutarea în Ștefan cel Mare rămâne o posibilitate.

Blănuță a ajuns la Dinamo Kiev în schimbul a două milioane de euro, însă nu a reușit să se impună. Atacantul de 24 de ani a bifat doar 11 apariții, majoritatea din postura de rezervă, și a înscris un singur gol. În plus, relația cu fanii s-a deteriorat rapid, după ce au fost descoperite mai multe postări pro-ruse pe conturile sale de pe rețelele sociale.

Andrei Nicolescu: „Depinde de poziția lui Dinamo Kiev”

Dinamo a încercat să îl aducă încă din iarnă, însă transferul nu s-a putut realiza, deoarece regulamentul FIFA nu permite unui fotbalist să evolueze pentru trei cluburi într-un singur sezon.

În această vară, situația s-a schimbat. Deși inițial nu a fost inclus în lotul lui Dinamo Kiev pentru cantonamentul din Austria, Blănuță a fost chemat ulterior și s-a alăturat echipei.

„Depinde mult de poziția clubului Dinamo Kiev. Săptămâna viitoare se va lămuri exact această situație. Atâta timp cât el nu mai face parte din viitorul lui Dinamo Kiev și cei de acolo încearcă să găsească o soluție, mai există o posibilitate de a opera această mutare. Da, cu siguranță cei de la Dinamo Kiev își doresc bani, mai ales în contextul investiției pe care au făcut-o. Aici e discuția, negocierea, de fapt. Probabil își doresc să nu iasă foarte tare pe minus”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, Dinamo Kiev este dispusă să înceapă negocierile de la aproximativ 1,3 milioane de euro, însă suma finală ar putea coborî spre un milion de euro.

Pe lângă Dinamo, Vladislav Blănuță mai este dorit de formații din Polonia, precum Rakow și Wisla Cracovia, dar și de Cadiz, din Spania.