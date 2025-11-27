Jaqueline Cristian (27 de ani) este unica jucătoare de tenis din România care va încheia sezonul 2025 în top 40 mondial.

Număr 39 WTA, sportiva din țara noastră nu stă pe gânduri, în perioada presezonului și a început deja să își perfecționeze anumite aspecte ale jocului.

Pentru o servă și mai bună, Jaqueline Cristian primește sfaturi de la Marius Copil

Serviciul este unul dintre elementele care i-au oferit constanță româncei Jaqueline Cristian, în stagiunea din acest an, însă ștacheta poate fi ridicată și mai sus.

Din acest motiv, Jaqueline Cristian a început o colaborare-test cu Marius Copil, ultimul tenismen care a reprezentat România pe tabloul principal al unei probe individuale de turneu de mare șlem; în 2019, Copil se califica în turul secund al Openului American.

