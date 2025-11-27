GALERIE FOTO Jaqueline Cristian își antrenează serva alături de „Andy Roddick de România,” înainte de sezonul 2026

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian a început o perioadă de probă cu ultimul tenismen român ajuns pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, în proba individuală.

Jaqueline Cristian (27 de ani) este unica jucătoare de tenis din România care va încheia sezonul 2025 în top 40 mondial.

Număr 39 WTA, sportiva din țara noastră nu stă pe gânduri, în perioada presezonului și a început deja să își perfecționeze anumite aspecte ale jocului.

Pentru o servă și mai bună, Jaqueline Cristian primește sfaturi de la Marius Copil

Serviciul este unul dintre elementele care i-au oferit constanță româncei Jaqueline Cristian, în stagiunea din acest an, însă ștacheta poate fi ridicată și mai sus.

Din acest motiv, Jaqueline Cristian a început o colaborare-test cu Marius Copil, ultimul tenismen care a reprezentat România pe tabloul principal al unei probe individuale de turneu de mare șlem; în 2019, Copil se califica în turul secund al Openului American.

Marius Copil o vede pe Jaqueline Cristian ajungând în top 20 WTA

Fostul tenismen arădean, retras de curând din activitate, a declarat că are încredere în potențialul româncei Jaqueline Cristian de a intra în top 20 WTA, în 2026.

„Încercăm, e o perioadă de încercare în momentul ăsta de pregătire înainte de turnee. Ştiu că ea îşi doreşte să mai adauge pe cineva în echipa ei, suntem în perioada de probă. Vom vedea pentru 2026 dacă îi place cum lucrez. Dacă e totul ok, să vedem ce ne rezervă 2026,” a precizat Marius Copil despre această perioadă de probă, conform Antena Sport.

În 2015, Marius Copil a reușit o servă de o viteză măsurată la 242 km/h. Performanța a avut loc chiar împotriva elvețianului Stan Wawrinka - devenit, ulterior, triplu câștigător de Grand Slam -, într-un meci desfășurat în Openul Australian.

  • Treizeci și două de victorii a adunat Jaqueline Cristian în 2025, dintr-un total de cincizeci și șapte de partide oficiale disputate.
