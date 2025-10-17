Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) s-a calificat în premieră în semifinalele întrecerii WTA 250 de la Osaka.

Jaqueline Cristian va avea un plus de prospețime în semifinalele turneului de la Osaka

Sportiva din România a beneficiat de retragerea adversarei Naomi Osaka - număr 16 WTA -, iar, pentru un loc în finală, ar putea să o întâlnească pe Olga Danilovic, număr 49 în clasamentul mondial.

Abandonul cvadruplei câștigătoare de turneu de mare șlem vine în contextul problemelor acuzate la genunchiul stâng, în setul decisiv al meciului jucat în optimile de finală, cu Suzan Lamens. Osaka s-a impus cu 6-2 în manșa finală a acelui meci, dar time-out-ul medical cerut brusc, la 5-0, 30-40 s-a dovedit a fi mai mult decât un simplu semnal de alarmă.

Leylah Fernandez (27 WTA) a fost prima jucătoare calificată în semifinalele turneului de la Osaka, după un succes scor 7-6 (2), 6-3, în detrimentul Rebeccăi Sramkova (65 WTA).

