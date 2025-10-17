GALERIE FOTO Jaqueline Cristian, în semifinalele turneului de la Osaka, fără să joace. Naomi Osaka a abandonat

Jaqueline Cristian, în semifinalele turneului de la Osaka, fără să joace. Naomi Osaka a abandonat
Marcu Czentye
Naomi Osaka nu s-a prezentat la meciul cu Jaqueline Cristian, programat în sferturile turneului WTA 250 de la Osaka.

Jaqueline Cristian WTA Osaka Tenis WTA Naomi Osaka accidentare retragere
Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) s-a calificat în premieră în semifinalele întrecerii WTA 250 de la Osaka.

Jaqueline Cristian va avea un plus de prospețime în semifinalele turneului de la Osaka

Sportiva din România a beneficiat de retragerea adversarei Naomi Osaka - număr 16 WTA -, iar, pentru un loc în finală, ar putea să o întâlnească pe Olga Danilovic, număr 49 în clasamentul mondial.

Abandonul cvadruplei câștigătoare de turneu de mare șlem vine în contextul problemelor acuzate la genunchiul stâng, în setul decisiv al meciului jucat în optimile de finală, cu Suzan Lamens. Osaka s-a impus cu 6-2 în manșa finală a acelui meci, dar time-out-ul medical cerut brusc, la 5-0, 30-40 s-a dovedit a fi mai mult decât un simplu semnal de alarmă.

Leylah Fernandez (27 WTA) a fost prima jucătoare calificată în semifinalele turneului de la Osaka, după un succes scor 7-6 (2), 6-3, în detrimentul Rebeccăi Sramkova (65 WTA).

Jaqueline Cristian câștigă €10,300 pentru accederea în semifinale

Dincolo de premiul financiar și de urcarea de cinci poziții în clasamentul WTA LIVE, Jaqueline Cristian beneficiază de o șansă mare în a-și îndeplini visul de a cuceri un prim titlu de calibru WTA 250 ori superior, în circuitul de elită al tenisului feminin.

Ierarhic, o calificare în finală i-ar aduce cea mai înaltă clasare a carierei, de până acum, românca urmând să urce până pe locul 37, conform calculelor în timp real.

După două finale pierdute în Linz și Rabat, în 2021, respectiv 2025, Jaqueline Cristian ar putea să confirme trofeul WTA 125k cucerit la Puerto Vallarta, în luna martie.

