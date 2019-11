Ion Tiriac, nostalgic dupa tenisul din urma cu 50 de ani: "Pe vremea mea era mai uman tenisul, mult mai tehnic"

La varsta de 80 de ani, Ion Tiriac este un om nostalgic dupa tenisul din anii ’60-’70, cand fostul mare tenismen roman castiga alaturi de Ilie Nastase titlul de la Roland Garros, in proba de dublu.

Miliardarul roman a comparat tenisul de acum cu tenisul pe care il juca el in timpul carierei sale, transmitand mesajul ca tenisul contemporan este mai inuman decat cel jucat acum jumatate de secol.

Ion Tiriac: "Acum nu mai exista sport. Totul se face pentru bani"

"Pe vremea mea era mult mai tehnic tenisul, era mai uman. Nu se servea cu 200 de kilometri la ora. Turner servea cu 170 km/h, iar acum Serena Williams serveste cu 210 km/h (n.r. Serena Williams a servit cu 207 km/h la Australian Open in 2013). Acum nu mai exista sport. Totul se face pentru bani. Sportul poate exista in zilele noastre numai atat cat este impins financiar dintr-o directie sau dintr-alta", a relatat Ion Tiriac pentru SportED Talks.

Ion Tiriac a tras un semnal de alarma si in ceea ce priveste actualitatea tenisului romanesc, despre care a declarat pesimist ca se asteapta ca acesta sa intampine timpuri secetoase dupa retragerea Simonei Halep. "Dupa ce se retrage Simona Halep nu va mai fi nimic de tenisul romanesc. Nu avem niciun jucator ori jucatoare in top 100. E mai rau ca niciodata", a spus Ion Tiriac.

Romania are insa trei jucatoare in top 100 WTA, in persoanele Simonei Halep, Soranei Cirstea si Irinei Begu, care ocupa locurile 4, 74, respectiv 100, dar situatia tenisului romanesc este in continuare incerta, Federatia Romana de Tenis nemaiprimind fonduri din partea Bugetului de Stat din primavara anului 2019.