AUDIO "Sa-ti fie rusine cand te uiti in oglinda! Bai, fata! Ia-ti catrafusele si du-te acasa!" Dialog EXTREM DE DUR intre Halep si Tiriac 

Intr-un interviu cu Virgil Stanescu, Ion Tiriac a facut publice mai multe dialoguri cu Simona Halep

Invitat la emisiunea SportED Talks, omul de afaceri roman si managerul din umbra al Simonei a dezvaluit ca uneori o bruscheaza verbal pe sportiva si ca nu se fereste sa recunoasca asta.

"Eu o bruschez din cand in cand, dar e natura mea, nu am cum sa ma schimb. Stii care e nenorocirea? La sportul asta intotdeauna am dreptate. Intotdeauna!" - Ion Tiriac

Inaintea primului tur de la US Open, cand a trecut de Nicole Gibbs, Tiriac a avut urmatorul dialog cu campioana romanca.

"Tiriac: Sa-ti fie rusine cand te uiti in oglinda! Fata de mine, fata de toata lumea. Unde esti?

Halep: Pai da, domnu' Tiriac, dar n-ati vazut?

Tiriac: Unde esti, cum esti?

Halep: Da, dar nu ma luati asa!

Tiriac: Nu vrei sa te iau asa? Du-te! Nu-mi mai da buna ziua si vezi-ti de treaba! Du-te!"

De asemenea, Ion Tiriac a declarat in interviu ca nu stie cum a reusit Simona Halep sa castige turneul de la Wimbledon.

"Daca ma intrebi, nu stiu cum a castigat Wimbledonul. Dupa al doilea tur, i-am zis: <<Bai, fata! Du-te, bai, acasa! Ia-ti catrafusele si du-te! Sau daca nu, intra si mori acolo pe teren. Ai atata talent sa arunci peste tot!>>"

Sportiva romanca, relateaza Tiriac, i-a spus dupa meci ca a avut dreptate, ca a tinut cont de sfaturile primite si ca i-a iesit jocul.

Inaintea marei finale cu Serena Williams, Halep era foarte emotionata, spune Tiriac.

"Halep: Domnu' Tiriac, vai de mine, ma bate asta iar!

Tiriac: Auzi, hai sa facem o treaba! Du-te si ia avionul de la aeroport si du-te acasa! Tu esti in finala la Wimbledon! Stii ce inseamna sa fii in finala la Wimbledon? Te duci acolo si mori pe teren!

Halep: Pai cu publicul

Tiriac: Care public?

Halep: Da domnu' Tiriac, dar asta a fost de o suta de ori acolo!"

