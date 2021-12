Ioana Năstase a dezvăluit cum se menține în formă Ilie Năstase. "Taie și cară lemne!"

Ilie Năstase (75 de ani) a trecut cu bine peste perioada în care a fost infectat cu Covid-19. Dublul campion de Grand Slam în turneele de simplu a fost internat pentru o perioadă însă a depășit momentul și se reface treptat. Nu mai apare ca înainte în lumina reflectoarelor și preferă să privească pe final de an tot ce se întâmplă în sportul românesc.

Soția sa, Ioana Năstase, susține că primul lider din istoria ATP se "antrenează" ca Rambo: cară lemne!

"Ilie e mai bine decât înainte! Nu știu ce i-au băgat în spital, ce tratamente i-au făcut, dar e într-o formă de zile mari! Taie și cară lemne toată ziua, pentru că eu sunt cu șemineul. Eu nu concep să nu am șemineu în casă.

Îmi place să stau lângă șemineu, să beau un vin fiert și să mă relaxez. În pijamale, evident! Am stat în pijama toată ziua de când suntem aici, de dimineață până seara, am lenevit. Am ieșit și în club puțin", a spus Ioana Năstase, potrivit Click.ro.

Printre cele 58 de titluri la simplu pe care Ilie Năstase le-a câștigat de-a lungul carierei sale, se numără și US Open în 1972 și Roland Garros în 1973. La dublu a câștigat turneele de la Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 și US Open în 1975. A câștigat, de asemenea, de patru ori Turneul Campionilor în anii 1971, 1972, 1973 și 1975.

Pentru echipa de Cupa Davis a României a jucat timp de 18 ani: 146 de meciuri de simplu și dublu, câștigând 109. Alături de Ion Țiriac a fost finalist al Cupei Davis de trei ori, în 1969, 1971 și 1972.