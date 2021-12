Cum se simte Ilie Năstase după ce a fost externat de la Spitalul "Matei Balș"

În vârstă de 75 de ani, primul lider din istoria ATP susține că a trecut cu bine peste perioada în care a fost internat.

Revenit luna trecută dintr-o vacanță petrecută în Turcia alături de soția sa, Ioana, Ilie Năstase a fost depistat cu Covid-19 și a decis să se interneze la "Matei Balș".

Ilie Năstase: "Plămânii mei sunt în regulă!"

"Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă! Am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate.



Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme.

Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi avut mai mult de tras. Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă", a declarat Ilie Năstase, potrivit Impact.ro.

Ilie Năstase a cucerit de patru ori Turneul Campionilor

Ilie Năstase a câștigat 83 de titluri ATP în carieră, dintre care două de Grand Slam, la US Open (1972) și la Roland Garros (1973). Bucureșteanul și-a adjudecat de patru ori Turneul Campionilor, în timp ce cu echipa României a jucat de trei ori finala Cupei Davis.