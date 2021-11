Ce cadou scump i-a făcut Ion Țiriac lui Ilie Năstase

Ilie Năstase, dublu campion în turneele majore, a avut mereu o pasiune pentru mașini.

Idol și în Franța, unde e apreciat de fani și în prezent - de fiecare dată când ajunge la Roland Garros fanii stau la coadă pentru poze, iar jurnaliștii se programează la interviuri -, Nasty are un apartament și în Orașul Luminilor.

Prezent la un eveniment desfășurat în week-end, fostul președinte al Federației Române de Tenis a fost întrebat și despre mașinile pe care le-a condus, dar a fost chestionat și despre ultima sa "experiență" cu metroul.

Omul de afaceri Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați foști sportivi români, i-a făcut cadou lui Nasty, în urmă cu mulți ani, un autoturism Citroen de colecție.

Ilie Năstase: "Nu aveam voie să primesc cadouri când eram senator"

”Am condus o Dacie, prima dată după ce mi-am luat carnetul. Eram și eu la început, trebuia să mă învăț cu mașina. Apoi, am avut un Ford Capri, adusă de Ion Țiriac de la Londra. El a condus-o! Apoi am avut un Fiat 125, apoi o Lancia.

Am avut și scutere, am avut și un Citroen din 1974 cu motor de Maserati. Sunt două! Am fost cu el să le ia de la Lyon. Acesta este tot cadou de la Ion Țiriac, dar l-am primit abia acum pentru că era în perioada în care eram senator. Și nu aveam voie să primesc cadouri.

Am fost cu metroul, dar când eram mai tânăr. Am stat vreo 40 de ani la Paris și mergeam cu metroul când era aglomerație”, a declarat Ilie Năstase.

Ilie Năstase, campion la US Open și Roland Garros

Adulat pe toate meridianele lumii de fanii tenisului pentru jocul său spectacol, Năstase a fost primul lider din istoria ATP.

Ilie Năstase a câștigat 83 de titluri ATP în carieră, dintre care două de Grand Slam, la US Open (1972) și la Roland Garros (1973). Fostul președinte al FRT și-a adjudecat de patru ori Turneul Campionilor, în timp ce cu echipa României a jucat de trei ori finala Cupei Davis.