Incursiune in viata lui Fabio Fognini: "La 18 ani mi s-a spus ca am o sansa de 50% sa nu mai joc tenis niciodata. Atunci am inceput sa plang ca un copil"

Fabio Fognini, unul dintre jucatorii cu talent aparte al tenisului contemporan are o poveste fascinanta in spatele succesului din ultimii ani.

La varsta de 32 de ani, Fabio Fognini (11 ATP) este al doilea cel mai bine clasat tenismen italian - dupa Matteo Berrettini (8 ATP) -, este casatorit cu campioana de Grand Slam, Flavia Pennetta si, in ciuda faptului ca familia Fognini cuprinde deja patru membri, dupa nasterea copiilor Federico si Farah, Fabio nu se declara intru totul implinit, ci isi doreste intens sa isi vada sotia revenind la cel mai inalt nivel al circuitului WTA.

Jucatorul nascut la Sanremo, uneori recalcitrant pe teren, dar de regula impresionant in ceea ce priveste dibacia cu care manuieste racheta de tenis a povestit pentru Behind the Racquet care sunt dificultatile unei cariere de tenismen profesionist, cum s-a simtit din teren acel prim tur nebun de la Monte Carlo 2019, in care a revenit fulminant impotriva lui Andrey Rublev, dar si cum s-a indragostit de fotbal inca din frageda copilarie.

Fabio Fognini: "Daca pierd, e doar vina mea, la fel cum, daca inving, e numai meritul meu"



"Intaia mea pasiune a fost fotbalul. Au fost vremuri in care mai degraba jucam fotbal decat tenis, dar mi-este dificil sa spun asta cand tenisul mi-a oferit viata pe care o am. E complicat, fiindca tenisul e o slujba acum, si nu un sport. Fotbalul e sportul meu preferat si il urmaresc cat de mult posibil, insa cand am fost mic, am decis ca tenisul este pentru mine. Fotbalul era grozav, dar tenisul mi-a dat responsabilitatea pe care mi-o doream. Daca pierd, e doar vina mea, la fel cum, daca inving, e numai meritul meu," a afirmat Fognini pentru Behind the Racquet.

"Cea mai rea perioada a anului pentru mine este intre decembrie si ianuarie, cand ma apropii de reinceperea sezonului. Imi amintesc ca, atunci cand fiul meu avea opt luni, Flavia si cu mine ne aflam in Miami pentru presezon. Acel moment a fost unic, intrucat ma pregateam sa zbor spre Australia si am inceput sa plang ca un copil. Nu imi puteam imagina ca-i voi parasi. De obicei am parte de un presezon lung, in care ma vad cu prietenii, luam cine de calitate impreuna, iar apoi sunt din nou pe drumuri. Intotdeauna ma imbolnavesc inainte sa plec. Uneori am febra sau tuse, dar imi spun ca totul va fi bine. A fost asa de fiecare data in ultimii 10 ani. Mi se intampla pentru ca, dupa ce am avut sansa de a fi acasa, aproape de familie si prieteni, simt ca sunt parte a unei alte vieti. Inca incerc sa imi procur sansa de a sta cu toata lumea in timpul presezonului, lucru care nu se intampla in restul anului," a adaugat campionul en-titre al competitiei Masters 1000 de la Monte Carlo, unul dintre putinii tenismeni care l-au invins pe Rafael Nadal pe zgura.

Fognini: "La 18 ani, medicul mi-a spus ca exista o sansa de 50% ca eu sa nu mai joc tenis niciodata"



"Am avut momente in cariera mea in care m-am gandit sa iau o pauza. Prima data nu mi s-a intamplat intentionat. Aveam 18 ani si simteam dureri mari la incheietura. Am fost la doctor, iar acesta mi-a spus ca operatia era unica mea optiune. Aveam emotii atat de mari si puneam o gramada de intrebari. Eram tanar si nu stiam ce inseamna sa trec printr-o operatie. Medicul mi-a spus ca exista o sansa de 50% sa nu mai joc tenis niciodata. Pana in ziua de azi nu am suferit vreo operatie si sunt multumit cu decizia pe care am luat-o," a punctat sotul Flaviei Pennetta.

"In urma cu doi ani, am inceput sezonul foarte prost. Am debutat in sezonul de zgura cu cateva infrangeri in primul tur si nu aveam niciun dram de incredere. In primele trei luni imi spuneam incontinuu ca am nevoie de o pauza pentru a ma odihni. Ca ar trebui sa ma antrenez si sa ma pregatesc doar pentru Monte Carlo. Am fost pe cont propriu in America de Sud si Miami si ma simteam atat de singur, iar timpul redus in care am apucat sa imi vad familia nu mi-a fost suficient. Ma intrebam mereu ce ar trebui sa fac. Intr-un final mi-am gasit motivatia si mi-am spus ca ar trebui sa raman pe circuit si sa lupt. In primul tur la Monte Carlo, eram condus cu 6-4, 4-1 si minge de break; nu numai ca am reusit sa revin in acel meci, dar am castigat turneul, in cele din urma. Am tras de mine mai tare decat am facut-o vreodata pentru a razbi in acel prim meci, iar turneul s-a incheiat cu cel mai bun rezultat al vietii mele," a concluzionat Fabio Fognini, care l-a invins scor 6-3, 6-4 pe sarbul Dusan Lajovic in ultimul act al turneului de la Monte Carlo, editia 2019.

Fabio Fognini are in palmares noua titluri ATP in proba de simplu si cinci in cea de dublu, iar pana in prezent a adunat din tenis premii financiare in valoare totala de $14,859,156. Poreclit "Fogna", Fabio Fognini a jucat pentru prima oara tenis la varsta de 4 ani, si-a inceput cariera de tenismen profesionist in anul 2004 si se mandreste cu locul 9 ATP drept cea mai buna clasare a carierei, atinsa in vara anului precedent.

In 2020, cel mai impresionant turneu facut de Fognini a fost Australian Open, unde jucatorul originar din Liguria a revenit extraordinar in primul tur cu Reilly Opelka de la 0-2 la seturi si s-a calificat mai apoi pana in optimile de finala, unde a fost infrant de Tennys Sandgren, jucator care avea sa rateze sapte mingi de meci in sfertul de finala pierdut in fata elvetianului Roger Federer.