Certuri cu arbitrul, rachete aruncate si pumni invinetiti la meciul Fognini vs. Opelka | Publicul A AMUTIT cand s-a intamplat asta

Meciul dintre Fabio Fognini si Reilly Opelka a fost un spectacol din toate punctele de vedere.

Scenariu incredibil la meciul dintre Fabio Fognini si Reilly Opelka. Meciul a inceput in prima zi de concurs si a fost suspendat din cauza ploii la scorul de 6-3, 7-6, 1-0 pentru american.

Enervat in prima parte a meciului, Fabio Fognini a aruncat racheta in aer, dupa care a lovit-o cu pumnul, iar astazi la conferinta de presa le-a aratat jurnalistilor umflatura cauzata de acea reactie nervoasa. Dreptaci, Fabio a mai relatat ca a intampinat dificultati in a-si indoi indexul mainii drepte.

Fabio Fognini despre Reilly Opelka: "Are 3 metri si serveste de parca e la etajul 5"



Socant in aceste circumstante este rezultatul final al meciului, favorabil peninsularului, care l-a eliminat pe Opelka (2,11 metri inaltime) in cinci seturi, scor 3-6, 6-7, 6-4, 6-3, 7-6 dupa 3 ore si 38 de minute de joc.

"Lasa-ma sa te intreb ceva, foarte rapid. De cate ori mai permiti asta? Esti penibil. M-ai avertizat dupa prima incalcare de regulament, dar el si-a aruncat racheta de patru ori!" i-a transmis americanul Reilly Opelka arbitrului de scaun Carlos Bernardes. Opelka a fost avertizat pentru tragere de timp, dar si pentru limbaj licentios la adresa oficialilor.