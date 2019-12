Fosta campioana la US Open, Flavia Pennetta a nascut al doilea copil | Ce a spus Fabio Fognini la aflarea vestii 

Flaviei Pennetta si lui Fabio Fognini li s-a nascut astazi cel de-al doilea copil.

Fabio Fognini si Flavia Pennetta sunt in al noualea cer, dupa ce astazi li s-a nascut al doilea copil. Farah s-a nascut astazi la ora 10 dimineata, anuntul fiind facut de numarul 12 ATP.

"Este 10:11, ora venirii pe lume a lui Farah! Cantareste 3160 de grame. Mama si "mimi" sunt intr-o stare foarte buna. Nu exista fericire mai mare!" a scris Fabio Fognini pe Instagram.

"Multumesc, mama, te iubesc!", i-a transmis Fabio Fognini Flaviei Pennetta



Farah intregeste familia Fognini, care acum numara patru membri. Primul fiu al cuplului Fabio-Flavia, Federico a sosit pe lume in data de 19 mai 2017.

Pennetta a spus despre Federico ca are deja tenisul in ADN si a povestit pe larg intr-un interviu experienta fiului sau in raport cu sportul practicat de parinti. "Are putin tenis in ADN deja, pentru ca il vede pe tata jucand, iar ca sa-l imite a vrut si el o racheta si niste mingi. Aici la Flushing Meadows a trebuit sa il opresc, intrucat voia sa intre pe toate terenurile si sa dea „boom”, asa cum defineste el jocul... Ii place sa faca tot ce face tata. Tocmai au plecat impreuna sa joace tenis,” a spus Pennetta despre Federico Fognini.

Flavia Pennetta a castigat un titlu de mare slem in cariera, la US Open in 2015, competitie la finalul careia s-a retras din tenisul profesionist. In semifinalele acelei editii ale Openului American, italianca a eliminat-o pe Simona Halep.