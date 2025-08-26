Campioana din 2022 a trecut categoric de columbianca Emiliana Arango (84 WTA), scor 6-1, 6-2, într-un meci care a durat doar 61 de minute.



Poloneza a stabilit un nou record mondial



Succesul îi aduce polonezei un nou record mondial! Swiatek a devenit prima jucătoare din Era Open care câștigă 24 de meciuri consecutive în primul tur al unui Grand Slam, depășind performanța Monicăi Seles.



Într-o formă de zile mari după titlul de la Cincinnati și finala de dublu mixt jucată alături de Casper Ruud, Swiatek a bifat a 50-a victorie a sezonului și a șasea consecutivă.



„Primele meciuri la un Grand Slam nu sunt niciodată ușoare, dar a fost un start solid. Sprijinul fanilor polonezi îl simt oriunde aș juca și contează enorm”, a spus aceasta după meci.



În turul secund, Swiatek o va întâlni pe olandeza Suzan Lamens (66 WTA). Cele două nu s-au mai duelat până acum în circuitul WTA.

