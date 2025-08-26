Golgheterul Superligii din sezonul trecut, autor a 25 de goluri, a refuzat să se mai antreneze după umilința cu Hacken (2-7), dar a revenit marți la pregătiri și e așteptat să joace în retur. Totuși, sezonul său actual e modest: un singur gol în 9 meciuri.

CFR negociază cu un atacant de 8 milioane de euro, golgheter în Italia

Nemulțumit de situația atacantului și de startul dezastruos de sezon (locul 14 în Superligă, cu doar o victorie în șase etape), Neluțu Varga caută un vârf cu experiență. Potrivit informațiilor Sport.ro, patronul din Gruia a deschis negocieri cu Simeon „Simy” Nwankwo, atacant nigerian care în 2021 era cotat la 8 milioane de euro.

