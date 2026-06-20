VIDEO Euforie la Craiova! Colosul Europei așteptat în Champions League: "De ce nu?"

Euforie la Craiova! Colosul Europei așteptat în Champions League: &quot;De ce nu?&quot; Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a realizat eventul în sezonul recent încheiat și va fi reprezentanta României în preliminariile Champions League.

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Vladimir ScreciuUniversitatea CraiovaManchester UnitedLiga Campionilor
Din articol
  • Universitatea Craiova se va duela în primul tur preliminar din Liga Campionilor cu ML Vitebsk. Meciul tur, programat pe 7/8 iulie, se va disputa în deplasare, iar returul, o săptămână mai târziu, pe "Ion Oblemenco"
  • Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitate Craiova va înfrunta în turul 2 preliminar din UCL câștigătoarea din duelul Levski Sofia (Bulgaria) - Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina).
  • În cazul în care va fi eliminată de formația din Belarus, Universitatea Craiova va coborî în turul 2 preliminar din Conference League, unde va înfrutna pierzătoarea din duelul Kairat Almaty (Kazahstan) -Sutjeska Niksic (Muntenegru).

Vladimir Screciu visează la un duel cu Manchester United în Champions League

Cele două trageri la sorți au adus adversari accesibili pentru Universitatea Craiova, iar oltenii încep să viseze inclusiv la calificarea în faza principală din Champions League. Întrebat ce adversară și-ar dori în cea mai importantă competiție europeană, Vladimir Screciu a nominalizat-o pe Manchester United.

"Nu vreau să vorbesc că tragerea la sorți ar fi favorabilă. Într-adevăr, am picat cu adversari asemănători, de valoarea noastră. Orice e posibil, dar gândul nostru se îndreaptă către primul meci, care este foarte important.

Ce echipă aș vrea la Craiova? Manchester United, e echipa mea preferată. Sau să jucăm noi pe Old Trafford, de ce nu? Până atunci mai avem mult de muncă. Mergem încrezători și sperăm să facem o vară de neuitat pentru noi și suporteri.

Cantonamentul va fi destul de scurt. Avem doar 10 zile la dispoziție în care trebuie să acumulăm pregătirea pentru a face față în aceste meciuri. Având în vedere că vacanța nu a fost atât de lungă, nu s-a pierdut atât de mult și nici nu am stat degeaba, la soare", a spus Vladimir Screciu, înainte ca Universitatea Craiova să ajungă în cantonamentul din Austria.

Manchester United a fost anul trecut adversara lui FCSB, însă în faza principală din Europa League. Legendara formație din Premier League s-a impus atunci cu 2-0 pe Arena Națională, după golurile lui Dalot și Mainoo.

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Meciurile pe care Universitatea Craiova le va disputa în cantonamentul din Austria

  • Duminică, 21 iunie, ora 19:00: vs. FC Stubai
  • Miercuri, 24 iunie, ora 19:00: vs. FC Sabah
  • Luni, 29 iunie, ora 18:00: vs. Polissya Zhytomyr
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