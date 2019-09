Noua provocare pentru Halep! Va participa la un turneu la care nu a mai participat pana acum 

Din articol Ce spune Simona Halep despre participarea la WTA Charleston

Simona Halep va lua in 2020 pentru prima oara parte la turneul WTA de la Charleston, competitia cea mai deosebita din tenis din punctul de vedere al suprafetei: se disputa pe o suprafata de zgura, dar de culoare verde.

Va fi prima prezenta a Simonei la aceasta competitie din Statele Unite ale Americii, conform Irina Aldea. Volvo Car Open este o competitie de calibru Premier, cu premii totale in valoare de 823.000 de dolari care se desfasoara an de an in statul Carolina de Sud. In 2019, campioana turneului WTA de la Charleston a fost Madison Keys, din SUA.

“De abia astept sa joc la Charleston pentru prima data in cariera! Am auzit atat de multe lucruri frumoase despre acest turneu si sunt multumita ca l-am inclus in calendarul meu pentru 2020. Stiu ca jucatoarele spun mereu ca se simt ca acasa acolo, asa ca de abia astept sa vizitez orasul si sa debutez pe zgura verde de acolo”, a declarat Simona Halep.

Competitia se va desfasura intre 4-12 aprilie, cu o luna si jumatate inaintea startului turneului de la Roland Garros, intrecere unde Simona Halep va tinti cel de-al doilea titlu din cariera, dupa cel obtinut in 2017.

Roland Garros, editia 2020 va avea loc intre 24 mai si 7 iunie.