INDIAN WELLS 2018 | Simona Halep si-a aflat adversara! Cum arata programul complet si cu cine joaca celelalte romance

Simona Halep si-a aflat adversara de la Indian Wells, turneu ce se va desfasura in perioada 7-18 martie.

Simona Halep va juca direct in turul 2, unde cel mai probabil o va intalni pe Kristyna Pliskova. Sora Karolinei va juca in primul tur contra unei sportive venite din calificari si este cotata favorita la castigarea meciului.

Irina Begu o va intalni pe Aleksandra Krunic, o sportiva din Serbia care deocamdata nu este in TOP 50. Cele doua s-au mai intalnit de doua ori pana acum si de fiecare data Begu a castigat in doua seturi.

Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu vor juca in partea inferioara a tabloului. Cirstea va juca impotriva unei sportive venite din calificari, in timp ce Buzarnescu o va intalni pe Jennifer Brady, sportiva care a jucat in optimi la Australian Open in 2017.

Monica Niculescu va incepe turneul din calificari.