În timpul meciului de deschidere de la ATP Roma, fanii prezenți au fost martorii unui anunț istoric: alegerea noului Suveran Pontif.



Cardinalul american Robert Prevost a devenit Papa Leon al XIV-lea, primul papă american din istoria Bisericii Catolice, iar vestea a fost afișată chiar pe tabela electronică a arenei centrale.



Habemus Papam... la Foro Italico!



Anunțul a venit în timpul duelului 100% american dintre Learner Tien și Reilly Opelka, iar momentul a fost primit cu urale de publicul italian.



Tabela destinată scorurilor și reluărilor a afișat o fotografie a noului papă, iar reacția fanilor a fost pe măsură. „Vești mari din Italia! Avem un nou papă, Francis Prevost, primul american ales Suveran Pontif”, a transmis comentatorul partidei.



Papa Leon al XIV-lea e fan al tenisului



Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 69 de ani, este un mare fan al sportului alb și un autodeclarat „jucător amator de tenis”.



Născut la Chicago, într-o familie cu rădăcini franceze și spaniole, noul Suveran Pontif a studiat atât teologia, cât și matematica și a trăit o perioadă lungă în Peru.

„Mă consider un jucător amator de tenis. De când am părăsit Peru, am avut puține ocazii să joc, dar sunt nerăbdător să revin pe teren, deși slujba mea nu prea îmi lasă timp liber”, spunea cu ceva timp în urmă noul papă.



La meciul dintre Fabio Fognini și britanicul Jacob Fearnley, anunțul alegerii papei a venit în primul set, la scorul de 5-2 pentru italian.



Fognini chiar întrebase înainte de meci dacă va fi informat când se va face fumul alb: „Mi-au spus că vor anunța doar dacă știu exact cine e noul papă”, a povestit jucătorul.