Sub numele de Papa Leon al XIV-lea, noul lider spiritual al lumii catolice aduce cu el și o pasiune mai puțin obișnuită pentru Vatican: tenisul.



Papa Leon al XIV-lea este fan înfocat al tenisului



Într-un interviu acordat în perioada în care era cardinal, fostul arhiepiscop de Chiclayo, din Peru, mărturisea: „Mă consider un jucător amator de tenis. De când am plecat din Peru, am avut puține ocazii să mă antrenez, așa că abia aștept să revin pe teren”. Și are unde: Vaticanul dispune de propriul teren de tenis.