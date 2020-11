GRUPE DE SOC la Turneul Campionilor 2020! Cu cine se vor duela Rafael Nadal si Novak Djokovic pentru un loc in semifinale

Rafael Nadal si Novak Djokovic s-ar putea intalni in finala Turneului Campionilor 2020.

Tragerea la sorti a grupelor Turneului Campionilor a avut loc in aceasta seara, Novak Djokovic si Rafael Nadal fiind repartizati in grupe diferite.

In grupa Tokyo 1970, liderul mondial, Novak Djokovic se va duela cu Daniil Medvedev, Alexander Zverev si debutantul Diego Schwartzman, in vreme ce in grupa Londra 2020, Rafael Nadal ii va avea ca oponenti pe Dominic Thiem, campionul en-titre, Stefanos Tsitsipas si debutantul Andrey Rublev.

The 2020 #NittoATPFinals draw… Group Tokyo 1970:

???????? Novak Djokovic

???????? Daniil Medvedev

???????? Alexander Zverev

???????? Diego Schwartmzan Group London 2020:

???????? Rafael Nadal

???????? Dominic Thiem

???????? Stefanos Tsitsipas

???????? Andrey Rublev pic.twitter.com/utPZuMSKkS — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2020

Meciurile vor incepe duminica, 15 noiembrie, iar finala turneului va avea loc o saptamana mai tarziu, in data de 22 noiembrie. Va fi ultima editie a competitiei desfasurata in Arena O2 din Londra, intre 2021 si 2025 intrecerea urmand sa se dispute in capitala Piemontului, Torino. Editia din acest an ar putea reprezenta de asemenea una dintre ultimele sanse ale lui Rafael Nadal de a-si trece in palmares unul dintre putinele trofee pe care nu le-a castigat niciodata.

Grupele de catre patru jucatori presupun meciuri directe intre fiecare jucator, urmand ca primii doi jucatori sa avanseze inspre faza semifinalelor. Castigatorul grupei il va intalni pe ocupantul locului secund al grupei opuse in penultimul act, iar in caz de egalitate de puncte la finalul grupei, criteriul diferentiator va fi meciul direct.





Londra va urma modelul impus la New York si Paris, cu ocazia turneelor de mare slem derulate in timpul pandemiei si va instala o bula de protectia impotriva infectarii jucatorilor cu virusul Sars-CoV-2.

Premiile totale ale Turneului Campionilor scad in acest an la 5,7 milioane de dolari, un cec general cu 3,3 milioane de dolari mai putin generos decat cel oferit anul trecut.