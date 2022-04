Ghinioanele se țin lanț pentru Daniil Medvedev. Operat de hernie de disc, rusul poate rata participarea la Roland Garros 

Daniil Medvedev (2 ATP) va lipsi din circuit pentru "probabil 1-2 luni" pentru a trata o accidentare, a anunţat rusul, a cărui participare la Roland Garros (22 mai - 5 iunie) pare acum foarte incertă, scrie AFP.

''Mă confrunt de câteva luni cu o uşoară hernie. Împreună cu echipa mea, am decis să rezolvăm această problemă printr-o mică intervenţie. Probabil că voi fi absent o lună sau două şi voi munci din greu pentru a reveni în curând pe teren", a scris Medvedev pe Twitter.

Medvedev va trebui să mai aştepte pentru a reveni în fotoliul de lider al clasamentului mondial, după ce a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului Masters 1.000 ATP de la Miami (Statele Unite).

Principalul favorit al competiţiei din Florida, Medvedev a fost învins joi în două seturi, cu 7-6 (9/7), 6-3, de polonezul Hubert Hurkacz, deţinătorul titlului, după circa două ore de joc.

