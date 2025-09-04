Ghina Mouratoglou: jucătoarea care l-a dat afară e în semifinalele US Open!

Patrick Mouratoglou (55 de ani) s-a „spălat pe mâini“ repede, după ce a pus pe butuci cariera Simonei Halep, implicând-o într-un scandal monstru de dopaj. Într-o primă fază, mulți oameni au fost de părere că Mouratoglou, pe mâna căruia „Simo“ s-a lăsat „orbește“, a scăpat basma curată din această poveste care, ulterior, a și adus retragerea lui Halep din tenis. Acum însă se vede că soarta i-a dat o „palmă“ zdravănă antrenorului francez cu aere de guru! Pentru că, de când s-a despărțit de Halep în mijlocul scandalului de dopaj, lui Mouratoglou îi merge rău de tot!



Osaka a renunțat la Mouratgolou, acum e în semifinalele US Open După ce a încheiat conturile cu Simona, francezul de 55 de ani a avut colaborări tot mai scurte cu alți jucători, fără rezultate notabile. A fost parteneriatul cu Holger Rune (2022-2024), după care a venit numirea sa în stafful lui Naomi Osaka, anul trecut. Doar că japoneza a pus capăt acestei colaborări, în acest an. Și bine a făcut! Pentru că de atunci, rezultatele ei sunt spectaculoase, de-a dreptul! Ultima dovadă: parcursul de la US Open 2025! În noaptea de miercuri spre joi, Osaka (27 de ani, 24 WTA) „a măturat“ cu Karolina Muchova (Cehia, 29 de ani, 13 WTA), în sferturi: 6-4, 7-6. După acest rezultat, avem semifinalele US Open, la fete: *Sabalenka (1 WTA) – Pegula (4 WTA) *Osaka (24 WTA) – Anisimova (9 WTA)



Sinner, victorie fără emoții

Și la băieți s-a stabilit careul de ași, după rezultatul înregistrat în ultimul sfert de finală. Aici, Jannik Sinner (Italia, 24 de ani, 1 ATP) l-a zdrobit pe conaționalul său, Lorenzo Musetti (23 de ani, 10 ATP): 6-1, 6-4, 6-2.

Iată cum arată semifinalele de la US Open, la băieți:

*Djokovic (7 ATP) – Alcaraz (2 ATP)

*Sinner (1 ATP) - Auger-Aliassime (27 ATP)

Jucătorii care au avansat în semifinale, la fete și la băieți, și-au asigurat câte un cec în valoare de 1.260.000 de dolari. La US Open 2025, accederea în finală valorează 2.500.000 de dolari, iar câștigarea trofeului va fi răsplătită cu suma de 5.000.000 de dolari.

