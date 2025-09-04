Ghina Mouratoglou: jucătoarea care l-a dat afară e în semifinalele US Open!

Ghina Mouratoglou: jucătoarea care l-a dat afară e &icirc;n semifinalele US Open! Tenis
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Francezul care a ruinat-o pe Simona Halep a devenit șomer, de curând. Iar vedeta care l-a pus pe liber merge „ceas“, de când a luat această decizie inspirată.

TAGS:
Patrick MouratoglouNaomi OsakaTenis
Din articol

Patrick Mouratoglou (55 de ani) s-a „spălat pe mâini“ repede, după ce a pus pe butuci cariera Simonei Halep, implicând-o într-un scandal monstru de dopaj.

Într-o primă fază, mulți oameni au fost de părere că Mouratoglou, pe mâna căruia „Simo“ s-a lăsat „orbește“, a scăpat basma curată din această poveste care, ulterior, a și adus retragerea lui Halep din tenis. Acum însă se vede că soarta i-a dat o „palmă“ zdravănă antrenorului francez cu aere de guru! Pentru că, de când s-a despărțit de Halep în mijlocul scandalului de dopaj, lui Mouratoglou îi merge rău de tot!

Osaka a renunțat la Mouratgolou, acum e în semifinalele US Open

După ce a încheiat conturile cu Simona, francezul de 55 de ani a avut colaborări tot mai scurte cu alți jucători, fără rezultate notabile. A fost parteneriatul cu Holger Rune (2022-2024), după care a venit numirea sa în stafful lui Naomi Osaka, anul trecut. Doar că japoneza a pus capăt acestei colaborări, în acest an. Și bine a făcut! Pentru că de atunci, rezultatele ei sunt spectaculoase, de-a dreptul! Ultima dovadă: parcursul de la US Open 2025!

În noaptea de miercuri spre joi, Osaka (27 de ani, 24 WTA) „a măturat“ cu Karolina Muchova (Cehia, 29 de ani, 13 WTA), în sferturi: 6-4, 7-6. După acest rezultat, avem semifinalele US Open, la fete:

*Sabalenka (1 WTA) – Pegula (4 WTA)

*Osaka (24 WTA) – Anisimova (9 WTA)

Sinner, victorie fără emoții

Și la băieți s-a stabilit careul de ași, după rezultatul înregistrat în ultimul sfert de finală. Aici, Jannik Sinner (Italia, 24 de ani, 1 ATP) l-a zdrobit pe conaționalul său, Lorenzo Musetti (23 de ani, 10 ATP): 6-1, 6-4, 6-2.

Iată cum arată semifinalele de la US Open, la băieți:

*Djokovic (7 ATP) – Alcaraz (2 ATP)

*Sinner (1 ATP) - Auger-Aliassime (27 ATP)

Jucătorii care au avansat în semifinale, la fete și la băieți, și-au asigurat câte un cec în valoare de 1.260.000 de dolari. La US Open 2025, accederea în finală valorează 2.500.000 de dolari, iar câștigarea trofeului va fi răsplătită cu suma de 5.000.000 de dolari.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese
ARTICOLE PE SUBIECT
Revanșa anului &icirc;n tenis: după 0-6, 0-6 &icirc;n finala Wimbledon, Anisimova a eliminat-o pe Swiatek &icirc;n sferturile US Open 2025
Revanșa anului în tenis: după 0-6, 0-6 în finala Wimbledon, Anisimova a eliminat-o pe Swiatek în sferturile US Open 2025
&bdquo;Sinner? E robot cu I.A.&rdquo; Italianul s-a calificat &icirc;n semifinalele US Open 2025. Adversar-surpriză &icirc;n drumul spre finală
„Sinner? E robot cu I.A.” Italianul s-a calificat în semifinalele US Open 2025. Adversar-surpriză în drumul spre finală
Scăpată de Mouratoglou, Osaka a explicat ce s-a schimbat. Visează din nou la turnee de mare șlem
Scăpată de Mouratoglou, Osaka a explicat ce s-a schimbat. Visează din nou la turnee de mare șlem
ULTIMELE STIRI
Pe cine a transferat CFR Cluj: Zouma, titular la o retrogradată din Arabia Saudită, a jucat ultima dată &icirc;n fotbalul mare acum 16 luni
Pe cine a transferat CFR Cluj: Zouma, titular la o retrogradată din Arabia Saudită, a jucat ultima dată în fotbalul mare acum 16 luni
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: O decizie curioasă a lui Tottenham
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: "O decizie curioasă a lui Tottenham"
C&acirc;t costă să vezi Rom&acirc;nia, la Mondiale, dacă ne calificăm: FIFA &icirc;ncepe v&acirc;nzarea biletelor
Cât costă să vezi România, la Mondiale, dacă ne calificăm: FIFA începe vânzarea biletelor
Veste bună pentru FCSB! Adversara roș-albaștilor din Europa League nu mai inspiră &icirc;ncredere: &rdquo;Nu am absolut deloc speranțe!&rdquo;
Veste bună pentru FCSB! Adversara roș-albaștilor din Europa League nu mai inspiră încredere: ”Nu am absolut deloc speranțe!”
Top! C&acirc;ți fotbaliști și antrenori rom&acirc;ni din străinătate vor evolua &icirc;n grupele Champions League, Europa League și Conference League
Top! Câți fotbaliști și antrenori români din străinătate vor evolua în grupele Champions League, Europa League și Conference League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Transformarea lui Dwayne Johnson: &bdquo;Unde s-au dus mușchii lui?!?&ldquo;

Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“

CITESTE SI
Ilie Bolojan: &bdquo;Cel puţin o treime&rdquo; din comunele din Rom&acirc;nia nu acoperă nici măcar salariile din veniturile &icirc;ncasate

stirileprotv Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese

stirileprotv De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!