GALERIE FOTO Revanșa anului în tenis: după 0-6, 0-6 în finala Wimbledon, Anisimova a eliminat-o pe Swiatek în sferturile US Open 2025

Revanșa anului &icirc;n tenis: după 0-6, 0-6 &icirc;n finala Wimbledon, Anisimova a eliminat-o pe Swiatek &icirc;n sferturile US Open 2025 Tenis
Amanda Anisimova a eliminat-o pe Iga Swiatek în sferturile US Open 2025.

La douăzeci și patru de ani, Amanda Anisimova (9 WTA) are cel mai bun sezon al carierei.

Sportiva americană a reușit să profite de presiunea uriașă instalată asupra umerii Igăi Swiatek, în contextul scorului istoric pe care poloneza l-a reușit în finala Wimbledon 2025, în urmă cu mai puțin de două luni.

Swiatek, de la 12-0 la înfrângere, în fața Anisimovei

De la o victorie fără game cedat, Iga Swiatek a ajuns să piardă în fața Amandei Anisimova, scor 6-4, 6-3, suferind patru break-uri în cele nouăzeci și opt de minute ale jocului.

Câștigătoare a Openului Qatarez în acest an, Anisimova speră să joace a doua finală de Grand Slam consecutivă, dar, pentru această performanță va trebui să treacă de o dublă campioană la New York, Naomi Osaka.

Japoneza a eliminat-o în faza ultimelor opt jucătoare pe Karolina Muchova, scor 6-4, 7-6 (3).

Amanda Anisimova

  • Amanda anisimova retur sf wimbledon 2025
Sabalenka - Pegula și Anisimova - Osaka, semifinalele US Open 2025

Finala US Open 2024 va fi repetată în faza semifinalelor, în acest an, între Aryna Sabalenka și Jessica Pegula.

În partea opusă a tabloului, Amanda Anisimova a ajuns în premieră în semifinalele turneului major de la New York, pe când Naomi Osaka nu a mai jucat o semifinală în Openul American de cinci ani, când ieșea triumfătoare.

Iga Swiatek

  • Iga swiatek bucurie uso 25
