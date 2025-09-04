La douăzeci și patru de ani, Amanda Anisimova (9 WTA) are cel mai bun sezon al carierei.

Sportiva americană a reușit să profite de presiunea uriașă instalată asupra umerii Igăi Swiatek, în contextul scorului istoric pe care poloneza l-a reușit în finala Wimbledon 2025, în urmă cu mai puțin de două luni.

Swiatek, de la 12-0 la înfrângere, în fața Anisimovei

De la o victorie fără game cedat, Iga Swiatek a ajuns să piardă în fața Amandei Anisimova, scor 6-4, 6-3, suferind patru break-uri în cele nouăzeci și opt de minute ale jocului.

Câștigătoare a Openului Qatarez în acest an, Anisimova speră să joace a doua finală de Grand Slam consecutivă, dar, pentru această performanță va trebui să treacă de o dublă campioană la New York, Naomi Osaka.

Japoneza a eliminat-o în faza ultimelor opt jucătoare pe Karolina Muchova, scor 6-4, 7-6 (3).