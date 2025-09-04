VIDEO „Sinner? E robot cu I.A.” Italianul s-a calificat în semifinalele US Open 2025. Adversar-surpriză în drumul spre finală

„Sinner? E robot cu I.A." Italianul s-a calificat în semifinalele US Open 2025. Adversar-surpriză în drumul spre finală
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner a ajuns în semifinalele Openului American.

Jannik Sinner US Open 2025 Alexander Bublik Tenis ATP
Jannik Sinner a pierdut un set în primele patru tururi trecute la US Open 2025, dar a cedat doar trei game-uri în partida din optimile de finală, jucată împotriva kazahului Alexander Bublik.

Campion la Halle, Gstaad și Kitzbuhel în acest an, tenismenul clasat pe locul al 24-lea în ierarhia mondială a avut o reacție savuroasă, la finalul partidei cu Jannik Sinner, de la New York.

Sinner a lovit direct câștigător de 24 de ori, în 81 de minute

Bublik a rezista doar optzeci și unu de minute pe teren alături de Sinner, înclinându-se cu un triplu 6-1 și făcându-i italianul loc într-un sfert de finală în care Sinner va înfrunta un compatriot, pe Lorenzo Musetti.

Sinner, numit de Bublik „cel mai bun din toate timpurile”

Când i-a strâns mâna, în spirit sportiv, la fileu, după încheierea jocului, Bublik i-a adresat următoarele cuvinte lui Sinner: „Ai fost atât de bun. Eu nu joc rău, dar tu ești cel mai bun din toate timpurile. Ce mama dracului?” s-a întrebat Bublik, stârnind o reacție de amuzament din partea italianului.

Doar canadianul Denis Shapovalov a reușit să câștige set împotriva în fața lui Jannik Sinner, în ediția 2025 a Openului American, într-un meci pierdut 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

Sinner - Auger-Aliassime și Alcaraz - Djokovic, semifinalele US Open 2025

În sferturile de la Flushing Meadows, Sinner a cedat doar șapte game-uri în fața conaționalulului Lorenzo Musetti (10 ATP), învins 6-1, 6-4, 6-2 pentru a-și fixa în semifinale o întâlnire cu Felix Auger-Aliassime.

Canadianul l-a eliminat în sferturi pe australianul Alex de Minaur, scor 4-6, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4).

Bublik vede perfecțiune în jocul lui Sinner

Reacționând încă o dată la jocul extraordinar al lui Jannik Sinner, Alexander Bublik i-a lăsat italianului un comentariu pe Instagram prin care i-a transmis că este „un jucător generat de inteligență artificială.”

Bublik nu a avut ce face nici după cele mai bune scurte executate în acest meci, Sinner ajungând la majoritatea mingilor cu o lejeritate prin care și-a intimidat adversarii, în ultimele trei sezoane.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner italia trofeu wimbledon
