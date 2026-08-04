GALERIE FOTO Ce li se întâmplă: Bianca Andreescu și Emma Răducanu, în derivă, la 7, respectiv 5 ani de la câștigarea US Open

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Marcu Czentye
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Bianca Andreescu se bucură că este aptă de joc, în timp ce Emma Răducanu ajunge la al doilea turneu de mare șlem ratat din cauza accidentării.

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Bianca AndreescuUS Open 2026Tenis WTAemma raducanu
Din articol

Poveștile de succes ale Biancăi Andreescu (26 de ani, 174 WTA) și Emmei Răducanu (23 de ani, 49 WTA) au surprins pe toată lumea, în edițiile 2019, respectiv 2021 ale Openului American.

Jucătoarea canadiană o învingea pe Serena Williams în turneul de mare șlem de acasă, pe când sportiva britanică devenea prima din istorie care câștigă un titlu de mare șlem pornind din calificări.

Emma Răducanu ratează, consecutiv, Wimbledon și US Open

Cu două performanțe uriașe, aproape imposibil de replicat, Andreescu și Răducanu resimt, la șapte, respectiv cinci ani diferență, partea negativă a incredibilului din spatele rezultatelor atinse la New York.

Așteptările create și presiunea care a venit împreună cu victoriile le-au supus pe cele două jucătoare cu origini române unui șir îndelungat de probleme fizice și accidentări.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu finala queens 1
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Emma Raducanu 070226 time out medical
Discurs Emma Raducanu 070226 transylvania open
Emma raducanu 0101226
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Răducanu iese din top 50 WTA, după două finale jucate în acest an

Cu două finale de turneu WTA jucate în 2026, la Cluj-Napoca și Queen's, Emma Răducanu a trecut în acest an de un prag psihologic, arătând că are dni nou potențialul de a juca în finale de competiții.

O fractură de stres suferită la Queen's însă o va face să rateze și turneul de la US Open, după ce Răducanu a absentat de pe iarba de la Wimbledon.

Neajunsul de ordin fizic vine cu o sincronizare nefericită pentru Emma Răducanu, în mijlocul reluării colaborării cu Andrew Richardson, antrenorul alături de care a câștigat Openul American, în urmă cu cinci ani.

Bianca Andreescu, mulțumită că nu s-a accidentat în 2026

De partea opusă, Bianca Andreescu a pierdut în primul tur al Openul Canadei, 7-5, 6-4 în fața cehoaicei Nikola Bartunkova, dar vede partea bună a lucrurilor.

Apreciază cele două titluri ITF cucerite în acest an, dar nu mai mult decât faptul că a reușit să obțină o constanță în jocuri, adunând până acum 40 de meciuri oficiale, în 2026.

„Pentru mine, sănătatea e numărul unu în priorități, iar acum sunt sănătoasă. Anul acesta a fost bun pentru mine, pentru că am jucat mult tenis. A fost primul an în care am jucat fără să am nicio problemă și sunt foarte mulțumită de acest lucru,” a punctat Bianca Andreescu, într-un interviu acordat exclusiv PRO TV și Sport.ro.

US Open 2026 va avea loc în perioada 30 august - 13 septembrie.

Bianca Andreescu

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