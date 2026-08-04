Poveștile de succes ale Biancăi Andreescu (26 de ani, 174 WTA) și Emmei Răducanu (23 de ani, 49 WTA) au surprins pe toată lumea, în edițiile 2019, respectiv 2021 ale Openului American.

Jucătoarea canadiană o învingea pe Serena Williams în turneul de mare șlem de acasă, pe când sportiva britanică devenea prima din istorie care câștigă un titlu de mare șlem pornind din calificări.

Emma Răducanu ratează, consecutiv, Wimbledon și US Open

Cu două performanțe uriașe, aproape imposibil de replicat, Andreescu și Răducanu resimt, la șapte, respectiv cinci ani diferență, partea negativă a incredibilului din spatele rezultatelor atinse la New York.

Așteptările create și presiunea care a venit împreună cu victoriile le-au supus pe cele două jucătoare cu origini române unui șir îndelungat de probleme fizice și accidentări.