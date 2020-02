Gabriela Ruse, IN LACRIMI dupa infrangerea suferita la debutul in Fed Cup: "Sunt suparata, nu stiu daca voi dormi bine la noapte"

Emotii mari pentru Gabriela Ruse la debutul sau in Fed Cup pentru Romania.

Gabriela Ruse a fost puternic afectata de infrangerea suferita la debutul sau in Cupa Federatiilor pentru Romania. Jucatoarea in varsta de 22 de ani a sosit inlacrimata in sala conferintelor de presa a Arenei BT din Cluj-Napoca, unde le-a marturisit jurnalistilor prezenti ca onoarea pe care o simte reprezentandu-si tara este incununarea multor ani de munca si sacrificii.

"Am avut emotii mari, am incercat sa ma bucur de atmosfera, dar nu cred ca am aratat cel mai bun tenis al meu. Sper sa joc mai bine maine si sa nu mai fiu atat de coplesita. Mi-am dorit foarte mult sa castig azi, probabil de asta am fost atat de agitata. Sunt suparata, nu stiu daca voi dormi foarte bine la noapte, dar va trebui, pentru ca maine voi juca din nou", a declarat Gabriela Ruse.

Gabriela Ruse: "Am uitat sa ma simt bine pe teren"



"Alexandrova a jucat constant si, efectiv, nu mi-a dat sanse. Am avut multe mingi de break, dar probabil aici s-a vazut lipsa experientei, a mai spus Ruse.

Intrebata daca si-a reprosat ceva in acest meci, pierdut cu 1-6, 4-6 dupa 64 de minute, Ruse a declarat: "Am uitat ca am muncit toti acesti ani ca sa ajung aici si am uitat sa ma simt bine pe teren".

Playing against a very good opponent who recently won Shenzhen, Gabriela Ruse played very hard. After losing the 1st set Gaby tried to raise her level and near the end of the match got hot, but was a little too late. Ekaterina Alexandrova defeated Gabriela Ruse 6-1, 6-4. pic.twitter.com/WTC1gyVRGQ — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) February 7, 2020