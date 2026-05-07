Gabriela Ruse a revenit la turneul de la Roma: ce a făcut împotriva Jelenei Ostapenko

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko în trei seturi, cu 2-6, 6-2, 6-3, joi, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro.

Aston Villa - Nottingham Forest 2-0 și Freiburg - Braga 3-0, ACUM, pe Sport.ro! Spectacol în Europa League

Trump face FIFA de râs! Ce a zis despre prețurile biletelor la Cupa Mondială, de noaptea minții!

Semifinalele Conference League se joacă ACUM: Rațiu, titular în Strasbourg - Rayo. Crystal Palace - Șahtior, pe muchie de cuțit

Forfait-ul americancei Amanda Anisimova (accidentare la încheietura mâinii stângi) a făcut ca Ruse să intre pe tabloul principal ca ''lucky loser'', dar aventura ei s-a încheiat după două ore şi 14 minute.

Ruse (28 ani, 68 WTA), care a câştigat clar primul set, a făcut 9 duble greşeli în acest meci, în timp ce Ostapenko a totalizat 10.

Letona (28 ani, 36 WTA) şi-a luat revanşa, după ce Ruse o învinsese luna trecută, în sferturi, la Linz, cu 4-6, 6-4, 6-1.

Gabriela Ruse, care fusese învinsă de austriaca Sinja Kraus, cu 7-6 (7/3), 6-2, marţi, în runda finală a calificărilor, va primi 25.515 de euro şi 55 de puncte WTA.

Agerpres