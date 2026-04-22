Gabriela Ruse (71 WTA) s-a calificat în turul secund al competiției de o mie de puncte din capitala Spaniei.
Jucătoarea născută la București a trecut în trei seturi de croata Antonia Ruzic (59 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-0.
Gabriela Ruse, victorie „în stil Djokovic” în primul tur, la Madrid: 6-0 în setul decisiv
Victoria a fost obținută după două ore și patru minute de joc, interval în care Gabriela Ruse a reușit nu mai puțin de șapte break-uri pe serva adversarei.
Performanța Gabrielei Ruse nu va fi răsplătită numai în bani. Dincolo de cecul în valoare de €31,585, asigurat în urma acestui succes, Ruse va avea privilegiul unei întâlniri cu a doua jucătoare a clasamentului mondial, campioana Openului Australian din acest an, kazaha Elena Rybakina.
Rybakina conduce cu 2-0 scorul meciurilor directe cu Ruse
În istoricul întâlnirilor directe dintre Elena Rybakina și Gabriela Ruse sunt notate două partide oficiale, în circuitul WTA.
Ambele au fost câștigate de Rybakina, dar duelurile s-au consumat în 2022, respectiv 2024.
Rybakina s-a impus cu dificultate, 6-4, 7-5, la Miami, în turul secund, pe când, în primul tur al competiției de la Wimbledon, din urmă cu doi ani, a câștigat mai ușor, pierzând doar patru game-uri, într-un duel încheiat 6-3, 6-1.
Înfrângere Irina Begu și victorie Gabriela Ruse, primele rezultate ale României, la Madrid, în 2026
Revenită în tenis după nouă luni de absență, Irina Begu a câștigat patru game-uri împotriva germancei Laura Siegemund, în fața căreia a cedat, 6-4, 6-0.
Gabriela Ruse a reușit însă performanța de a reveni, în fața unei jucătoare mai bine clasate, triumfând spectaculos, 6-0, într-un rezultat care le poate inspira pe compatrioatele Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian.
Cristian și Cîrstea vor debuta mai târziu, în turneul de la Madrid, urmând să înceapă întrecerea abia din turul secund, deoarece beneficiază de statut de cap de serie care le califică automat în turul al doilea.
Sorana Cîrstea va juca împotriva învingătoarei din meciul Elsa Jacquemot (62 WTA) - Tyra Caterina (262 WTA), iar Jaqueline Cristian o va întâlni pe sportiva mai bună din duelul Moyuka Uchijima (94 WTA) - Yulia Starodubtseva (53 WTA).