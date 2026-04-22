Gabriela Ruse (71 WTA) s-a calificat în turul secund al competiției de o mie de puncte din capitala Spaniei.

Jucătoarea născută la București a trecut în trei seturi de croata Antonia Ruzic (59 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-0.

Gabriela Ruse, victorie „în stil Djokovic” în primul tur, la Madrid: 6-0 în setul decisiv

Victoria a fost obținută după două ore și patru minute de joc, interval în care Gabriela Ruse a reușit nu mai puțin de șapte break-uri pe serva adversarei.

Performanța Gabrielei Ruse nu va fi răsplătită numai în bani. Dincolo de cecul în valoare de €31,585, asigurat în urma acestui succes, Ruse va avea privilegiul unei întâlniri cu a doua jucătoare a clasamentului mondial, campioana Openului Australian din acest an, kazaha Elena Rybakina.