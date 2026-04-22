GALERIE FOTO Spulberătoarea Gabriela Ruse câștigă cu 6-0, face o avere și va juca împotriva numărului 2 WTA, în turul doi la Madrid

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse, victorie încântătoare în runda inaugurală a competiției WTA 1000 de la Madrid.

TAGS:
Gabriela RuseAntonia RuzicWTA MadridTenis WTATenis Romania
Din articol

Gabriela Ruse (71 WTA) s-a calificat în turul secund al competiției de o mie de puncte din capitala Spaniei.

Jucătoarea născută la București a trecut în trei seturi de croata Antonia Ruzic (59 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-0.

Gabriela Ruse, victorie „în stil Djokovic” în primul tur, la Madrid: 6-0 în setul decisiv

Victoria a fost obținută după două ore și patru minute de joc, interval în care Gabriela Ruse a reușit nu mai puțin de șapte break-uri pe serva adversarei.

Performanța Gabrielei Ruse nu va fi răsplătită numai în bani. Dincolo de cecul în valoare de €31,585, asigurat în urma acestui succes, Ruse va avea privilegiul unei întâlniri cu a doua jucătoare a clasamentului mondial, campioana Openului Australian din acest an, kazaha Elena Rybakina.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse victorie sfert 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rybakina conduce cu 2-0 scorul meciurilor directe cu Ruse

În istoricul întâlnirilor directe dintre Elena Rybakina și Gabriela Ruse sunt notate două partide oficiale, în circuitul WTA.

Ambele au fost câștigate de Rybakina, dar duelurile s-au consumat în 2022, respectiv 2024.

Rybakina s-a impus cu dificultate, 6-4, 7-5, la Miami, în turul secund, pe când, în primul tur al competiției de la Wimbledon, din urmă cu doi ani, a câștigat mai ușor, pierzând doar patru game-uri, într-un duel încheiat 6-3, 6-1.

Publicitate

Înfrângere Irina Begu și victorie Gabriela Ruse, primele rezultate ale României, la Madrid, în 2026

Revenită în tenis după nouă luni de absență, Irina Begu a câștigat patru game-uri împotriva germancei Laura Siegemund, în fața căreia a cedat, 6-4, 6-0.

Gabriela Ruse a reușit însă performanța de a reveni, în fața unei jucătoare mai bine clasate, triumfând spectaculos, 6-0, într-un rezultat care le poate inspira pe compatrioatele Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian.

Cristian și Cîrstea vor debuta mai târziu, în turneul de la Madrid, urmând să înceapă întrecerea abia din turul secund, deoarece beneficiază de statut de cap de serie care le califică automat în turul al doilea.

Sorana Cîrstea va juca împotriva învingătoarei din meciul Elsa Jacquemot (62 WTA) - Tyra Caterina (262 WTA), iar Jaqueline Cristian o va întâlni pe sportiva mai bună din duelul Moyuka Uchijima (94 WTA) - Yulia Starodubtseva (53 WTA).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
ULTIMELE STIRI
Alegeri Federația Română de Handbal | Cine candidează pentru postul de președinte
Alegeri Federația Română de Handbal | Cine candidează pentru postul de președinte
FCSB a făcut anunțul la o zi după plecarea lui Mirel Rădoi
FCSB a făcut anunțul la o zi după plecarea lui Mirel Rădoi
Rădoi, prezentat la Gaziantep: salariul său, astronomic în Turcia!
Rădoi, prezentat la Gaziantep: salariul său, astronomic în Turcia!
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Chelsea îl păstrează pe Rosenior și pentru sezonul viitor. Fabregas nu revine în Premier League
Chelsea îl păstrează pe Rosenior și pentru sezonul viitor. Fabregas nu revine în Premier League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como



Recomandarile redactiei
FCSB a făcut anunțul la o zi după plecarea lui Mirel Rădoi
FCSB a făcut anunțul la o zi după plecarea lui Mirel Rădoi
Rădoi, prezentat la Gaziantep: salariul său, astronomic în Turcia!
Rădoi, prezentat la Gaziantep: salariul său, astronomic în Turcia!
Florin Prunea a văzut ce a făcut Stoican la conferința de presă și a reacționat imediat: „Îl sun pe Popescu”
Florin Prunea a văzut ce a făcut Stoican la conferința de presă și a reacționat imediat: „Îl sun pe Popescu”
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Alegeri Federația Română de Handbal | Cine candidează pentru postul de președinte
Alegeri Federația Română de Handbal | Cine candidează pentru postul de președinte
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Luptă, Sorana! Cîrstea va primi replica Igăi Swiatek în turul 3 la Madrid: scorul meciurilor directe și miza meciului
Luptă, Sorana! Cîrstea va primi replica Igăi Swiatek în turul 3 la Madrid: scorul meciurilor directe și miza meciului
Persoana specială, îmbrățișată de Jaqueline Cristian, imediat după marele succes cu Krejcikova, de la Madrid
Persoana specială, îmbrățișată de Jaqueline Cristian, imediat după marele succes cu Krejcikova, de la Madrid
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!