Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a fost învinsă de austriaca Sinja Kraus, cu 7-6 (7/3), 6-2, marţi, în runda finală a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro.

Ruse (28 ani, 68 WTA) s-a înclinat după o oră şi 51 de minute, la prima sa confruntare cu Kraus (24 ani, 103 WTA).

Românca a ratat o minge de set la 6-5 în primul act, după care a cedat în tiebreak, pierzând setul secund fără drept de apel.

Gabriela Ruse rămâne cu un cec de 12.045 de euro şi 20 de puncte WTA.

Două românce au intrat direct pe tabloul principal de simplu, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian.

Cîrstea (35 ani, 27 WTA), cap de serie numărul 26, va debuta direct în turul secund, contra câştigătoarei dintre poloneza Magda Linette şi germanca Tatjana Maria.

Jaqueline Cristian (27 ani, 28 WTA) va juca în primul tur contra braziliencei Beatriz Haddad Maia (29 ani, 78 WTA), care a câştigat singurul lor meci direct, în 2013, în turul secund la Wimbledon, cu 4-6, 6-2, 6-4.

Agerpres

