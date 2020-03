FRT a anuntat unde se vor disputa meciurile de Fed Cup cu Italia! Fetele merg din nou la Cluj

Anuntul a fost facut pe site-ul FRT.

Federatia Romana de Tenis a stabilit ca meciurile de Fed Cup dintre Romania si Italia sa se dispute la Cluj. Competitia se va disputa pe 17 si 18 aprilie. Echipa care va castiga va juca in 2021 in Grupa Mondiala.



Meciurile vor avea loc in Sala Polivalenta din Cluj, cea care a gazduit si confruntarile cu Cehia si Germania din 2016, cu Canada si Elvetia din 2018 si cu Rusia anul acesta.

Oficialii Federatiei Romane de Tenis au anuntat punerea in vanzare a biletelor pentru intalnirea de Fed Cup dintre Romania si Italia. La inelul 1, tichetele costa 90 de lei, iar la inelul 2 costa 70 de lei.