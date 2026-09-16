Fiul lui Beckham, pe ecran alături de cunoscuții Catherine Deneuve și Guillaume Canet

Romeo Beckham a debutat în actorie, într-un film cu un subiect controversat. Fiul lui David Beckham va juca unul dintre rolurile principale în debutul ca regizor al fotografului de modă Pierre-Ange Carlotti, în filmul "Forty Love". Actorul francez Paul Kircher va juca rolul unui tenismen talentat (Sacha Gallo), care trebuie să treacă peste atracția pentru un rival carismatic, interpretat de Beckham, pentru a se concentra pe îndeplinirea visului de a câștiga un mare turneu din Franța.

Romeo și-a folosit anii de pregătire cu antrenori de tenis, înainte de a se apuca de fotbal, dar a fost criticat deja de fanii tenisului pe rețelele sociale, pentru că ar fi copiat look-ul lui Carlos Alcaraz, fiind tuns scurt și cu un tricou fără mâneci. În filmul produs de Canal Plus mai joacă nume cunoscute ale cinematografiei franceze, precum Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Benjamin Voisin sau Vincent Lacoste.

A jucat fotbal pentru Arsenal, Inter Miami și Brentford

Romeo James Beckham (24 de ani) este fiul fostului fotbalist David Beckham (51 de ani / ex - Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan, PSG) și a cântăreței Victoria Beckham (52 de ani / ex - Posh Spice în trupa pop Spice Girls / acum e designer vestimentar).

S-a retras din activitate la doar 22 de ani, după ce a fost junior la Arsenal Londra și Inter Miami CF și a jucat la nivel de seniori pentru Inter Miami II și Brentford FC B. Cauza principală a abandonului a fost că suferea de epilepsie, o afecțiune cronică a sistemului nervos central, caracterizată prin crize repetate provocate de descărcări electrice anormale în celulele nervoase din creier.

A jucat ca extremă și mijlocaș dreapta și cea mai mare valoare de piață a fost de 50.000 de euro. După ce a agățat prematur ghetele în cui, englezul s-a dedicat modei, apărând în campanii și defilări pentru Burberry, Versace și Yves Saint Laurent și pe coperta revistelor Uomo Vogue și GQ.

Celebrul cuplu "Posh and Becks" mai are alți trei copii, Brooklyn Joseph (27 de ani / personalitate tv), Cruz David (21 de ani / cântăreț în formația Cruz Beckham and the Breakers) și Harper Seven (15 ani).

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