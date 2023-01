Romeo Beckham, fiul starului David Beckham, a debutat marţi la echipa secundă a clubului de fotbal Brentford, aflată pe locul 9 în Premier League, după ce săptămâna trecută a semnat un contract cu gruparea londoneză, fiind cedat de Inter Miami, club aflat în proprietatea tatălui său, transmite EFE.

Romeo, 20 ani, al doilea fiu al lui David Beckham, s-a antrenat în ultimele luni cu echipa de rezerve a lui Brentford şi a semnat un contract cu ''albinele'', în calitate de jucător împrumutat de la Inter Miami.

Fiul lui Beckham a intrat pe teren în repriza secundă când echipa sa era condusă cu 2-1 de Erith and Belvedere, dar în final Brentford a întors scorul şi s-a impus cu 3-2 într-un meci din competiţia London Senior Cup.

A fost primul meci competitiv pentru Romeo Beckham din luna septembrie.

David Beckham s-a aflat printre cei 554 de spectatori din tribună şi a încercat să treacă neobservat, dar câţiva fani l-au recunoscut şi i-au cerut fotografii şi autografe.

De obicei meciurile echipei secunde sunt urmărite de circa 160 de fani.

???? Match Highlights: The key moments as the B Team won it late against Erith & Belvedere last night #BrentfordB | #BrentfordFC pic.twitter.com/RO261xxwOo