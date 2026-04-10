Rusul Medvedev chiar își pierde mințile? Urăște zgura și a fost umilit ca niciodată, în carieră, la Monte-Carlo

Marcu Czentye
Gest necugetat făcut de rusul Daniil Medvedev, pe zgura de la Monte-Carlo.

Rezultat realmente șocant, în turneul ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo. Rusul Daniil Medvedev - care a declarat de nenumărate ori că urăște să joace tenis pe zgură - a fost umilit de italianul Matteo Berrettini, în șaisprezecimile de finală ale întrecerii.

Număr 90 ATP, Berrettini s-a distrat cu al zecelea tenismen al Planetei, Medvedev, pe care l-a învins cu un neverosimil 6-0, 6-0, consemnând o premieră negativă în cariera campionului de mare șlem.

Daniil Medvedev și-a făcut racheta praf, pe zgura de la Monte-Carlo

Numai 51 de minute a rezistat Medvedev pe teren, în duelul cu Berrettini, campionul US Open 2021 recurgând și la o reacție care arată nivelul uriaș de frustrare pe care l-a resimțit.

Medvedev și-a făcut racheta țăndări, dar nu a reușit-o din prima, ci după multiple aruncări cu racheta, în zone diferite ale terenului.

Nervii l-au purtat de la linia terenului până aproape de scaunul de odihnă, Medvedev arătându-se departe de a fi în controlul emoțiilor sale, un lucru ușor de înțeles în contextul unei umilințe cu care Medvedev nu s-a mai întâlnit în carieră.

Medvedev, umilit la 30 de ani cum nu a fost niciodată, în carieră

La 30 de ani și cu 19-6, palmares în 2026, an în care a ieșit campion la Brisbane și Dubai, Medvedev a primit și o lecție de modestie, înaintea turneelor mari de zgură care au rămas de jucat, Madrid, Roma și Roland Garros, competiții care nu sunt pe placul rusului, întrucât se joacă pe o suprafață lentă, care nu îi potențează punctele forte.

Lumea nu uită însă că Medvedev a reușit să triumfe și pe zgură, la Roma, în 2023, când a ridicat deasupra capului singurul trofeu important apropiat pe această suprafață.

23 de titluri ATP are în palmares Daniil Medvedev, inclusiv un titlu de mare șlem, cucerit la New York, în urmă cu 4 ani și jumătate.

