Rezultat realmente șocant, în turneul ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo. Rusul Daniil Medvedev - care a declarat de nenumărate ori că urăște să joace tenis pe zgură - a fost umilit de italianul Matteo Berrettini, în șaisprezecimile de finală ale întrecerii.

Număr 90 ATP, Berrettini s-a distrat cu al zecelea tenismen al Planetei, Medvedev, pe care l-a învins cu un neverosimil 6-0, 6-0, consemnând o premieră negativă în cariera campionului de mare șlem.

Daniil Medvedev și-a făcut racheta praf, pe zgura de la Monte-Carlo

Numai 51 de minute a rezistat Medvedev pe teren, în duelul cu Berrettini, campionul US Open 2021 recurgând și la o reacție care arată nivelul uriaș de frustrare pe care l-a resimțit.

Medvedev și-a făcut racheta țăndări, dar nu a reușit-o din prima, ci după multiple aruncări cu racheta, în zone diferite ale terenului.

Nervii l-au purtat de la linia terenului până aproape de scaunul de odihnă, Medvedev arătându-se departe de a fi în controlul emoțiilor sale, un lucru ușor de înțeles în contextul unei umilințe cu care Medvedev nu s-a mai întâlnit în carieră.

