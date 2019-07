FEDERER - NADAL, semifinala Wimbledon 2019: "E cel mai bun din istorie pe iarba!" Cat e scorul la intalnirile directe

Roger Federer si Rafael Nadal se dueleaza pentru un loc in finala de la Wimbledon 2019.

Cel mai titrat jucator din istorie la Wimbledon, Roger Federer, se dueleaza cu Rafael Nadal, cel mai titrat din istorie la Roland Garros. Federer e favorit, o recunoaste si Nadal, care se dueleaza cu elvetianul la Wimbledon dupa 11 ani!

"E un sentiment grozav sa joc din nou semifinale aici, sa am un asemenea nivel de tenis. Sunt fericit pentru modul in care m-am calificat. Acum sa joc impotriva lui Roger este o situatie unica. Sunt incantat sa fiu in fata lui pe acest teren dupa 11 ani. Inseamna mult pentru mine, la fel si pentru el, probabil. Eu spun mereu acelasi lucru: ocaziile de a juca intre noi devin tot mai rare, dar inca suntem aici. Dupa ziua de maine o sa mai fie ocazii. Cred ca joc la intensitate ridicata, joc agresiv, servesc si returnez bine. Dar ma astept sa intalnesc probabil cel mai bun jucator din istorie pe iarba si stiu ca trebuie sa fiu in cea mai buna zi a mea ca sa am o sansa la calificarea in finala", a spus Rafael Nadal inaintea partidei.



Federer: Nadal nu e specialist doar pe zgura

Si Roger Federer a avut cuvinte frumoase pentru adversarul sau.

"O sa fie dificil, Rafa poate sa invinga pe oricine pe aceasta suprafata. E atat de bun. Nu e doar un specialist pe zgura. A devenit mult mai bun pe iarba in ultimii ani. Joaca mult mai diferit fata de acum cativa ani. Nu ne-am mai duelat de mult, mult timp pe aceasta suprafata. Acum serveste diferit. Imi amintesc cum servea, acum o face mult mai bine, e mult mai rapid si inchide rapid punctele. E impresionant sa vezi cat de sanatos a ramas. Multi spuneau ca e sfarsitul de prin 2008 pentru el. Si despre minea ziceau ca s-a terminat prin 2009. Suntem inca aici. E bine ca jucam unul cu altul", a spus Federer.

Roger Federer si Rafael Nadal se dueleaza inca din 2004. E 26-16 la intalnirile directe dintre cei doi in favoarea lui Nadal, care s-a impus la ultimul meci direct, in semifinala de la Roland Garros, cu 6-3; 6-4; 6-2.

Tot Nadal a castigat si ultimul meci pe iarba, un thriller in 5 seturi, in 2008 la Wimbledon, scor 6-4; 6-4; 6-7(5)- 6-7(8); 9-7.

Roger Federer a castigat la Wimbledon de 8 ori, in timp ce Nadal s-a impus de doua ori.