Explicatia geniala a lui Mats Wilander: de ce fotbalul este si va ramane cel mai tare sport de pe planeta

Fostul numar 1 mondial din tenis, cu 7 trofee de Grand Slam in palmares, a explicat de ce crede ca fotbalul ramane un sport mai popular decat tenisul.

Mats Wilander este de parere ca spre deosebire de alte sporturi, fotbalul are puterea de a provoca adevarate "tragedii" in randul suporterilor.

Wilander spune ca isi aduce aminte mai degraba de "tragediile" nationalei Suediei, si nu de marile victorii, precum a fost cea in fata Romaniei, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din 1994.

"Sigur, imi aduc aminte acel meci, dar imi aduc aminte mai mult infrangerile decat victoriile noastre."

"Fotbalul are acest stil uimitor de a fi o tragedie."

"Am fost la cateva editii de Cupa Mondiala. Am fost la Cupa Mondiala din Statele Unite, cand Suedia termina pe 3, am vazut cateva meciuri."

"Nu sunt sigur de ce fotbalul este cel mai important sport de pe planeta..."

"Cred ca este pentru ca, pentru anumiti oameni, poate deveni o tragedie", a spus Mats Wilander pentru PRO TV.

