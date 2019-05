INTERVIU | Mats Wilander, despre ce ii place si ce il enerveaza cel mai mult la Halep: "Uneori asta e o calitate, alteori o slabiciune!"

Mats Wilander spune ca Halep este tradata uneori de implicarea ei emotionala pe terenul de tenis.

Mats Wilander spune despre Simona Halep ca este o jucatoare emotionala, care traieste la intensitate maxima atat momentele bune, cat si pe cele mai putin bune pe terenul de tenis.

Asta e o calitate, dar poate fi si o slabiciune, spune fostul mare campion din tenis, acum analist la Eurosport.

Ce iti place cel mai mult si ce nu iti place la Simona Halep?

"Intr-un fel, imi place si imi displace acelasi lucru. Imi place foarte mult cand e pozitiva in teren."

"Cred ca atunci cand nu e pozitiva si incepe sa gesticuleze spre loja ei, ca spectator, simti ca e suparata pe ei."

"Forta si slabiciunea ei sunt date de acest lucru."

"E implicarea ei emotionala, incercarea de a juca la cel mai bun nivel, ce o fac sa isi depaseasca limitele si sa fie cea mai buna din lume."

"Dar tot asta o si impiedica uneori sa castige anumite meciuri."

"Daca eu cred ca ar trebui sa se schimbe? Poate, dar nu sunt convins."

"Pentru ca asta e ea, asa e ea pe teren sau in afara lui."

"In afara terenului, e o placere sa o intervievezi, e foarte implicata, traieste in prezent. Asta e o mare calitate", a spus Mats Wilander in interviul pentru PRO TV.

