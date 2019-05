Ea este femeia care l-a convins pe Griezmann sa o refuze pe Barcelona! Bayern si PSG trebuie sa o convinga

Antoine Griezmann si-a anuntat plecarea de la Atletico.

Campion mondial cu Franta in urma cu un an, Antoine Griezmann este in fata unei schimbari importante. El a anuntat in aceasta saptamana ca va pleca dupa 5 ani de la Atletico Madrid, urmand sa-i fie platita clauza de reziliere. Barcelona este considerata marea favorita la semnatura jucatorului de 28 de ani.

Griezmann putea sa ajunga inca de acum un an la Barcelona, insa a ales atunci sa semneze un nou contract cu Atletico. Sotia lui Griezmann, Erika Choperena, a fost cea care l-a convins! Aceasta l-a convins sa mai ramana inca un an la Madrid, orasul unde s-au nascut cei doi copii ai cuplului. Acum insa, familia Griezmann este gata de o noua aventura!

Antoine si Erika s-au cunoscut in 2011 si s-au casatorit in urma cu 2 ani.

Bayern si PSG o pot opri pe Barca

Alegerea finala a lui Griezmann in ceea ce priveste noul club depinde si de sotie. Bayern este ultimul club care si-a manifestat interesul pentru Griezmann, insa lupta se da intre Barcelona si PSG! Erika nu ar refuza Parisul iar campioana Frantei este gata sa ii ofere un salariu de 30 de milioane de euro pe an!

Barcelona ramane insa destinatia probabila, Erika si Antoine inclinand sa ramana in Spania.