Fostul antrenor al Simonei Halep a dezvăluit ce plănuiește Iga Swiatek în duelul cu Aryna Sabalenka, în 2026

Fostul antrenor al Simonei Halep a dezvăluit ce plănuiește Iga Swiatek în duelul cu Aryna Sabalenka, în 2026
Iga Swiatek vrea minimum un titlu de mare șlem în 2026.

Tenisul mondial a fost o cursă în doi, în 2025, atât în circuitul ATP, cât și în circuitul de elită al tenisului feminin.

Sabalenka și Swiatek, câte un titlu de mare șlem în 2025

Dacă în tenisul masculin Jannik Sinner și Carlos Alcaraz și-au împărțit egal cele patru titluri de mare șlem puse în joc, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka au câștigat doar câte un trofeu major în 2025, trofeele de la Australian Open și Roland Garros ajungând în mâinile americancelor Madison Keys, respectiv Cori Gauff.

La 2475 de puncte în spatele Arynei Sabalenka, Iga Swiatek încheie anul pe locul 2 în clasamentul mondial, dar are mândria de a fi reușit un scor uluitor, 6-0, 6-0, în finala turneului de la Wimbledon, câștigată în detrimentul Amandei Anisimova.

Fissette, despre 2026: „Prioritățile nu se schimbă. Iga vrea să fie cea mai bună din lume.”

Prefațând sezonul 2026, fostul antrenor al Simonei Halep, Wim Fissette a declarat că își dorește un echilibru mai mare pentru Iga Swiatek, în următorul an, anunțând introducerea unor săptămâni de antrenament, în locul unor turnee în circuitul WTA.

„Prioritățile nu se schimbă. Iga vrea să fie cea mai bună din lume. Acesta este și obiectivul echipei noastre. Vrem să câștigăm un Grand Slam, sperăm chiar mai multe. Vrem să câștigăm turnee WTA 1000. Ne dorim să fim cât mai aproape posibil de locul 1 în clasament.

Iga este tânără, trebuie să devină o jucătoare mai bună, pas cu pas. Vom încerca să ne echilibrăm mai bine programul, avem un presezon mai lung decât anul trecut, ceea ce este mulțumitor. Ca antrenor, am învățat multe despre Iga în acest an, iar acum avem o bază solidă pe care să începem să construim următorul sezon,” a declarat Wim Fissette pentru jurnalistul polonez de tenis Dominik Senkowski, potrivit Tennis World USA.

La 24 de ani, Iga Swiatek are în palmares șase titluri de mare șlem, dintre care patru cucerite, în cinci ani consecutivi, pe zgura de la Roland Garros.

