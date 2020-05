Eugenie Bouchard, din nou PROVOCATOARE | Isi invita fanii sa o abordeze pe aplicatii de dating online: "Ma gasiti acolo!"

Eugenie Bouchard s-a adaptat in totalitate la vremurile actuale in ceea ce priveste site-urile matrimoniale. Intr-o postare pe Twitter, Genie si-a dezvaluit poza de profil pe Bumble, o retea care difera de Tinder prin faptul ca in cazul relatiilor heterosexuale doar femeile pot initia conversatia odata ce amandoi utilizatorii s-au validat reciproc.

"Asa arata intalnirile mele pe Bumble si asa arata poza mea de profil," a scris Eugenie Bouchard, publicand doua imagini diverse. Profilul de Bumble al Eugeniei Bouchard (26 de ani) are ca descriere un mesaj amuzant, care ii va distra pe urmaritorii sai: "Fac mini quesadilla explozive!"

"Gasiti-ma pe Bumble," a fost invitatia jucatoarei din Canada catre barbatii care o urmaresc pe retelele sociale. De curand, Eugenie Bouchard s-a remarcat prin faptul ca a lansat o licitatie cu scopuri caritabile prin intermediul careia norocosul castigator - donator a 85,000 de dolari - va avea sansa unei intalniri in persoana cu Bouchard la un turneu de tenis, cel mai probabil in 2021.

Pe langa intalnire, castigatorul, alaturi de un prieten vor primi rachete semnate de Bouchard si se vor bucura de compania ei timp de o zi.

