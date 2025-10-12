Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, cap de serie numărul 3, a câştigat turneul de categorie WTA1000 de la Wuhan (China).

Gauff a trecut în finală de compatrioata sa Jessica Pegula, cap de serie 6, scor 6-4, 7-5. Meciul a durat o oră şi 42 de minute.

Gauff, la al doilea titlu al anului

Acesta este al doilea titlu al anului pentru Gauff şi primul după Roland-Garros din iunie, precum şi al 11-lea trofeu de simplu din cariera sa.



Coco Gauff este a doua jucătoare care câştigă titlurile la ambele turnee WTA-1000 organizate în China (Beijing în 2024 şi Wuhan în 2025) după Caroline Garcia (ambele în 2017).



Ea va participa la Turneul Campioanelor, în noiembrie.

