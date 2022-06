Sportiva engleză care are și origini românești a surprins pe toată lumea cu prestația incredibilă de la US Open 2021, pe care a reușit să îl și câștige. Emma a devenit imediat un 'magnet' pentru marile brand-uri, iar victoria i-a adus contracte importante de imagine.

Una dintre cele mai importante colaborări este cea cu Porsche, unul dintre brand-urile importante de mașini din lume. Emma a devenit brand ambasador al firmei nemțești, dezvăluind chiar că visează încă din copilărie să conducă un Porsche 911.

Deși este ambasador al brandului german, Emma a fost surprinsă conducând o Dacia Sandero, mașină pe care o are de mai bine de cinci ani, după cum informează Daily Mail. Alegerea tenismenei e surprinzătoare, în contextul în care a strâns, până în prezent, premii în valoare de 3.287.787 de dolari din tenis.

This must be a proud & heart-warming moment for @MrJamesMay knowing that #EmmaRaducanu is the proud owner of a #Dacia Sandero. pic.twitter.com/CsoAKLbcwR