Emma Răducanu, încă un turneu ratat

Sportiva britanică urma să joace săptămâna viitoare la Linz Open, în Austria, dar BBC Sport a aflat miercuri că ea s-a retras de la turneul de categorie WTA 500.

Se pare că Răducanu, în vârstă de 23 de ani, vrea să se concentreze pe recuperarea completă înainte de a reveni în competiţie pe zgură.

Jucătoarea clasată pe locul 28 mondial a început să se simtă rău în timpul turneelor pe hard din Orientul Mijlociu, din luna februarie. Ea a participat la Indian Wells luna trecută, dar apoi a decis să nu joace la Miami.

Aceasta a dus la o nouă perioadă de incertitudine pentru Răducanu. Cariera ei a fost marcată de accidentări şi probleme fizice încă de când a câştigat titlul de Grand Slam la New York.

În sezonul trecut a înregistrat progrese încurajatoare, disputând pentru prima dată peste 50 de meciuri într-un singur sezon.

Însă anul acesta a avut din nou un început ezitant. Primele trei luni au adus o combinaţie deja cunoscută: semne de progres, înfrângeri dureroase, o schimbare de antrenor şi probleme cauzate de starea ei de sănătate.

Răducanu speră să revină la Madrid Open, primul turneu WTA 1000 al sezonului european pe zgură, scrie News.ro.