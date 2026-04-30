Emma Răducanu (23 de ani, 27 WTA) a câștigat un titlu de mare șlem, în ediția 2021 a Openului American, un succes care a depășit imaginația, la acea vreme, dar care va dăinui în istoria „sportului alb.”
Sportiva britanică a devenit prima, din întreaga istorie a tenisului, care iese campioana unui turneu de mare șlem pe care l-a început încă din calificări.
Emma Răducanu, avere estimată la 15 milioane de dolari
În zece meciuri disputate la Flushing Meadows, Emma Răducanu a reușit să câștige de fiecare dată în minimum de seturi.
Dar colaborările de succes, în plan publicitar, cu branduri ca Porsche, Evian, Wilson sau Uniqlo, îi diminuează motivația de carieră a Emmei Răducanu, crede Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep.
Finalistă la Cluj-Napoca, turneu după care a mai disputat doar alte patru meciuri oficiale, Emma Răducanu a fost văzută călătorind cu trenul, în Marea Britanie, în perioada în care stă departe de gălăgia circuitului WTA.
Firicel Tomai: „Fata din Anglia, românca, Emma Răducanu. Bani are, dar performanțe, mai puțin.”
În emisiunea Poveștile Sport.ro, tehnicianul care a urcat-o pe Simona Halep până pe locul 32 mondial crede că există un echilibru prețios de păstrat de jucătoare - persoane publice - în ceea ce privește faima online și dorința de a face performanță în circuitul WTA.
„Ar fi câștigat un credit de popularitate mai mare dacă ar fi fost mai deschisă în relația cu sponsorii, cu organizatorii?,” a fost întrebarea adresată de jurnalistul Andru Nenciu.
Veniturile din publicitate, mult superioare încasărilor din tenis, în cazul Emmei Răducanu
„Ar fi câștigat, dar aici e un echilibru; câștigi capital de imagine, dar poți fi taxat pe performanță, pe liniște și pe capacitatea de a urca în clasament, de a obține rezultate.
Să dăm exemplul canadiencei Eugenie Bouchard. Fata din Anglia, românca, Emma Răducanu. Bani are, dar performanțe, mai puțin.
Simonei, în schimb, nu îi plăcea să iasă în relief. Îi plăceau liniștea, calculele ei, nu îi plăcea să se expună.
Și după ce a ajuns jucătoare, i-a plăcut să rămână în colțul ei și să aibă liniște, pentru că e o fată care se supără destul de repede, o persoană pe care o deranjează destul de repede dacă o judeci, dacă faci o glumă nepotrivită și reacționează,” a dezvăluit Firicel Tomai, exclusiv pentru Sport.ro.