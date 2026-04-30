Emma Răducanu (23 de ani, 27 WTA) a câștigat un titlu de mare șlem, în ediția 2021 a Openului American, un succes care a depășit imaginația, la acea vreme, dar care va dăinui în istoria „sportului alb.”

Sportiva britanică a devenit prima, din întreaga istorie a tenisului, care iese campioana unui turneu de mare șlem pe care l-a început încă din calificări.

Emma Răducanu, avere estimată la 15 milioane de dolari

În zece meciuri disputate la Flushing Meadows, Emma Răducanu a reușit să câștige de fiecare dată în minimum de seturi.

Dar colaborările de succes, în plan publicitar, cu branduri ca Porsche, Evian, Wilson sau Uniqlo, îi diminuează motivația de carieră a Emmei Răducanu, crede Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep.

Finalistă la Cluj-Napoca, turneu după care a mai disputat doar alte patru meciuri oficiale, Emma Răducanu a fost văzută călătorind cu trenul, în Marea Britanie, în perioada în care stă departe de gălăgia circuitului WTA.