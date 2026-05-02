Consilierii lui Raducanu spun că ea a dorit să se antreneze pe zgura europeană înaintea turneelor viitoare, iar relaţia sa de lungă durată cu Richardson – care a ajutat-o şi în perioada junioratului – a făcut ca academia să fie o opţiune atractivă. În prezent, nu există planuri ca cei doi să colaboreze în timpul sezonului de zgură sau după acesta.

Richardson este directorul de tenis al academiei, fondată de fostul număr trei mondial şi finalist la Roland Garros, David Ferrer.

În perspectiva revenirii în circuit la Roma săptămâna viitoare, jucătoarea în vârstă de 23 de ani a efectuat o scurtă perioadă de antrenament la Academia Ferrer, situată lângă Benidorm, în Spania.

Totuşi, Răducanu se va antrena sâmbătă la Foro Italico din Roma, în speranţa că va fi aptă să joace la Openul Italiei de săptămâna viitoare.

Răducanu a ratat turneul Miami Open din martie din cauza unei afecţiuni virale şi a renunţat la turneele pe zgură de la Linz şi Madrid pentru a se recupera complet.

Ultima ei apariţie a fost la Indian Wells, la începutul lunii martie. Răducanu s-a bazat pe Alexis Canter pentru sprijin regulat de când s-a despărţit de antrenorul Francisco Roig după Australian Open.

Ea a declarat la Indian Wells că este „deschisă” la posibilitatea de a angaja un alt antrenor cu normă întreagă, dar şi-a exprimat rezervele cu privire la atenţia care însoţeşte orice alegere a ei.

Când Raducanu a câştigat US Open 2021 fără a pierde niciun set, ca jucătoare de 18 ani venită din calificări, Richardson se afla în loja antrenorilor.

El îl înlocuise pe Nigel Sears abia după Wimbledonul din acea vară, dar Răducanu şi familia ei au decis, în urma triumfului ei spectaculos de la New York, că era nevoie de un antrenor WTA cu experienţă, iar contractul lui Richardson nu a fost prelungit.

Răducanu urmează să se antreneze cu jucătoarea germană Eva Lys la Roma, sâmbătă la prânz. În calitate de jucătoare cap de serie, ea va beneficia de un bye în primul tur şi, prin urmare, nu va trebui să joace înainte de joi.

Există, de asemenea, turnee WTA la Strasbourg şi Rabat în săptămâna dinaintea Openului Franţei, care încheie sezonul pe teren de zgură şi începe pe 24 mai.