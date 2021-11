Emma Răducanu, interesată de starul celor de la Manchester City: „Mi-ar face mare plăcere să îl cunosc!”

La doar 18 ani, Emma Răducanu a intrat pentru prima oară în top 20 WTA, în urma sfertului de finală jucat la Cluj-Napoca, în cadrul Openului Transilvaniei. Campioana de la US Open le-a învins pe slovena Polona Hercog și românca Ana Bogdan, în primele două tururi jucate în turneul din România, dar s-a oprit în faza sferturilor, în meciul cu Marta Kostyuk, încheiat scor 2-6, 1-6.

Revenită în Marea Britanie după competiția din Transilvania, Emma Răducanu și-a făcut timp să filmeze în cea mai scumpă reclamă de Crăciun regizată vreodată în Marea Britanie.

Emma Răducanu și Jack Grealish, vedetele celei mai scumpe reclame de Crăciun din Marea Britanie



Noua stea a circuitului WTA poate fi urmărită în acest spot publicitar aflându-se în mijlocul unei bătăi cu bulgări de zăpadă, alături de transferul verii făcut de Manchester City, Jack Grealish, dar și de vedete ale sportului britanic, precum Declan Rice, Jordan Pickford sau fosta campioană olimpică, Jessica Ennis-Hill.

„Am văzut reclama, l-am lovit pe Jack Grealish cu un bulgăre de zăpadă în spate. Cred că a ieșit bine, a fost montată eficient. Eu am apărut în reclamă ca sportivă Nike, reprezentând brand-ul lor. Am filmat separat, deci nu am avut șansa să îi întâlnesc pe ceilalți, dar mi-ar face mare plăcere,” a declarat Emma Răducanu, comentând pentru The Sun reclama Sports Direct la care a luat parte.

Sosită în Austria, Emma Răducanu este principala favorită la câștigarea turneului WTA 250 Upper Austria din Linz, întrecere în care al doilea cap de serie este Simona Halep.