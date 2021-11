Ronnie O'Sullivan declară că o iubește pe Emma Răducanu și vede marea problemă: „Are nevoie să meargă la psihiatru!”

Presiunea impusă de așteptările create după titlul cucerit la US Open a afectat-o pe Emma Răducanu în primele meciuri pe care le-a jucat în circuitul WTA.

Sportiva britanică cu origini românești are două victorii și două eșecuri adunate în turneele jucate la Indian Wells și Cluj-Napoca. În Openul Transilvaniei, Emma Răducanu a fost eliminată în faza sferturilor de către Marta Kostyuk, într-un meci în care a comis un număr ireal de aproximativ 3 greșeli neforțate per meci, 41 în total, într-un meci care a durat numai 58 de minute, încheiat 2-6, 1-6.

Ronnie O'Sullivan, îngrijorat de sănătatea psihică a Emmei Răducanu



De șase ori campion mondial în snooker, Ronnie O'Sullivan dezvăluie că este fanul Emmei Răducanu, care îl îngrijorează starea sa psihică actuală.

„O urmăresc foarte atent pe Emma Răducanu şi vă spun că sunt foarte îngrijorat pentru ea. Se pune o presiune imensă pe umerii ei. Cel mai bun lucru pe care poate să îl facă e să îl sune pe psihiatrul sportiv Steve Peters, el are abilitatea să o îndrume spre ce trebuie făcut. Emma nu are nevoie să i se spună cum să lovească mingea sau ce strategie să adopte în partide, ci are nevoie de un om care să o înveţe să îndepărteze presiunea pe care o simte. O iubesc pe Emma şi vă spun că, dacă îl va include pe Steve Peters în echipa ei, ar fi cel mai bun lucru pe care l-ar face”, a afirmat O'Sullivan, potrivit Eurosport.

„Sunt aşteptări mari de la sportivii de top şi poţi claca foarte uşor. Apare o frică pe care nu o poţi controla. Am păţit-o şi eu, chiar în finală de Campionat Mondial. Aveam 15-10 pe tabelă şi simţeam că nu mă pot întoarce în arenă, paralizasem. L-am sunat pe Steve Peters şi după 10 minute vedeam lucrurile total diferit”, a adăugat sextuplul campion mondial în snooker.