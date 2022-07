Emma Răducanu (19 ani, 11 WTA) a părăsit ediția 2022 a turneului de la Wimbledon în a doua rundă competițională.

Sportiva britanică cu origini românești a fost învinsă de Caroline Garcia - campioana turneului WTA 250 de la Bad Homburg - scor 3-6, 3-6, la 87 de minute trecute de la primul schimb de mingi.

La conferința de presă la care a participat după meci, Emma Răducanu a oferit un moment simpatic în timpul dialogului cu jurnaliștii.

Un reporter de la Shanghai Sports Radio a întrebat-o dacă îi poate pune o întrebare în chineză, moment în care Emma a zâmbit și a răspuns: "Vom vedea, hai să testăm!".

Jucătoarea de tenis i-a vorbit în mandarină spre surprinderea celor din jur, iar abilitățile sale de comunicare în această limbă străină au fost apreciate atât de jurnaliști, cât și de fanii sportivei.

It’s really cute. I gave @EmmaRaducanu a solid 7 in answering questions in Mandarin. Could tell she’s speaking with an English grammar mindset, but vocabulary and pronunciation are good, with northeastern dialect. Most funny part, all UK reporters didn’t understand a damn thing. pic.twitter.com/9zaajwYIhJ